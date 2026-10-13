به گزارش خبرنگار مهر، علی محسن منتشلو بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای همایش ملی بانوی کرد در سنندج اظهار کرد: برگزاری شایسته این رویداد ملی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای استان است.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی همایش افزود: دبیرخانه با وجود پیگیری‌های مستمر، برای تأمین بخشی از نیازهای اجرایی به همراهی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا زمینه میزبانی مناسب از مهمانان و برگزاری مطلوب برنامه فراهم شود.

دبیر اجرایی همایش ملی بانوی کرد با بیان اینکه حدود ۱۰۰ مهمان از خارج استان برای حضور در این رویداد پیش‌بینی شده‌اند، خواستار همکاری نهادهای اجرایی در اختصاص ظرفیت مهمانسراهای سازمانی و فراهم کردن شرایط مناسب اسکان آنان شد.

منتشلو همچنین تأمین پنج دستگاه خودروی سواری به همراه راننده را برای جابه‌جایی مهمانان و انجام امور اجرایی در روز پیش از همایش و روز برگزاری آن ضروری دانست و بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکید کرد.

وی استقرار یک دستگاه آمبولانس از سوی جمعیت هلال‌احمر یا اورژانس را از دیگر نیازهای برگزاری همایش برشمرد و خواستار همکاری شهرداری سنندج برای نظافت و آماده‌سازی محیط پیرامونی مجتمع فرهنگی هنری فجر به‌عنوان محل برگزاری برنامه شد.

ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و تبلیغات محیطی

دبیر اجرایی همایش ملی بانوی کرد با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در معرفی این رویداد، خواستار مشارکت روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در تبلیغات و پوشش خبری پیش، حین و پس از برگزاری همایش شد.

منتشلو افزود: استفاده از ظرفیت تلویزیون‌های شهری، سازه‌های تبلیغاتی شهرداری و نصب بنر در ورودی ادارات می‌تواند به اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره همایش کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور چهره‌های اثرگذار در این رویداد، از مسئولان حاضر در جلسه خواست برای دعوت از بانوان فرهیخته، نخبگان، خانواده‌های معظم شهدا و دیگر گروه‌های مرتبط با موضوع همایش همکاری کنند.

دبیر اجرایی همایش ملی بانوی کرد همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیمای مرکز کردستان، شبکه‌های استانی همجوار و رسانه‌های ملی برای پوشش این رویداد تأکید کرد.

منتشلو با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرایی و تدارکاتی اظهار کرد: بودجه همایش پیش از افزایش هزینه‌ها حدود پنج میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به شرایط موجود، دبیرخانه تلاش کرده است با حذف برخی هزینه‌های جانبی، منابع پیش‌بینی‌شده را مدیریت کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام عبدالملکی و اعضای دبیرخانه برای آماده‌سازی این برنامه، خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول در تأمین اعتبارات و امکانات مورد نیاز شد.

دبیر اجرایی همایش ملی بانوی کرد در ادامه، تأمین امنیت و مدیریت ترافیک مسیرهای منتهی به محل برگزاری، از جمله مسیرهای ورودی مهمانان از استان‌های همجوار و مسیرهای داخل شهر سنندج را از دیگر موضوعات نیازمند هماهنگی دانست.

منتشلو در پایان اعلام کرد: این همایش سوم آبان‌ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا هنگام نماز ظهر ادامه خواهد داشت. در این برنامه، علاوه بر سخنرانی‌ها، مقالات برگزیده نیز ارائه می‌شود و امکان حضور مهمانانی از استان‌های همجوار نیز پیش‌بینی شده است.