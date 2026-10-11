به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح یکشنبه اظهار کرد: حضور گسترده و خودجوش بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم ولایت‌مدار استان در رزمایش جانفدا جلوه‌ای تماشایی از دلبستگی عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ظرفیت عظیم جامعه برای ایستادگی در برابر توطئه‌های بیگانگان است.

وی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی همواره با استفاده از حربه‌های جنگ اقتصادی و تلاش برای ایجاد گسست‌های اجتماعی انسجام ملی را هدف قرار داده‌اند، افزود: امروز مردم با حضور آگاهانه خود در میدان پاسخ قاطعی به این دسیسه‌ها دادند و حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی در گرو وحدت کلمه، شنیدن صدای مردم و تلاش شبانه‌روزی برای رفع چالش‌های معیشتی و توسعه‌ای کشور است.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با اشاره به سنگین بودن رسالت مسئولان پس از این حضور حماسی خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حضور در صحنه وفاداری خود را به نظام ثابت می‌کنند نوبت به مسئولان می‌رسد تا با رویکردی جهادی گره‌گشایی از مشکلات و پیگیری مطالبات برحق مردم، پاسخ درخوری به این همراهی و وفاداری بدهند.

سردار زارع کمالی در پایان با بیان اینکه «جانفدا» فقط یک رزمایش نبود بلکه پیامی از همدلی و امید به آینده روشن ایران عزیز است، تاکید کرد: ماندگاری و پویایی این پیام در گرو خدمت صادقانه و تلاش بی‌وقفه مدیران برای سربلندی و پیشرفت روزافزون کشور خواهد بود.