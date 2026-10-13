سردار روحانی: وحدت مردم رمز ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر سردار محمد روحانی، صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج راز و جرگلان با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در سوره مبارکه نساء، به‌صراحت بر بازگرداندن امانت‌ها به صاحبان آن‌ها و داوری عادلانه میان مردم تأکید کرده است و این آموزه‌ها از مهم‌ترین سفارش‌های الهی به بندگان به شمار می‌رود.

وی در ادامه، با اشاره به خاطره‌ای منسوب به آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره یکی از دیدارهای امام خمینی (ره) با مسئولان عالی‌رتبه کشور، بر ضرورت مراقبت از مسیر انقلاب اسلامی و حفظ تعهد نسبت به آرمان‌های آن تأکید کرد.

سردار روحانی با بیان اینکه وحدت و همبستگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از شرایط دشوار دارد، افزود: تجربه‌های مختلف نشان داده است که هر جا مردم با انسجام و همدلی در صحنه حضور داشته‌اند، زمینه برای حفظ اقتدار کشور و مقابله با تهدیدها فراهم شده است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و شرایط یمن، بر ضرورت بررسی نقش مردم در تحولات سیاسی و میدانی تأکید کرد و همراهی مردم با جریان‌های مورد حمایت خود را از عوامل مؤثر در پایداری و مقاومت دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به همزیستی اقوام و پیروان مذاهب مختلف در خراسان شمالی، منطقه راز و جرگلان را نمونه‌ای ارزشمند از همگرایی و وحدت میان شیعه و اهل سنت توصیف کرد و گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در این منطقه، ظرفیتی مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت است.

سردار روحانی با اشاره به شعار قرآنی «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، از مهم‌ترین راهبردهای حفظ وحدت و انسجام جامعه است و باید این اصل در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط حساس منطقه‌ای، اظهار کرد: وحدت و همدلی مردم، از مؤلفه‌های اصلی قدرت و پیروزی در برابر فشارها و تهدیدهاست و حفظ این سرمایه اجتماعی، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در پایان، از تلاش‌های مسئولان، اعضای شورا و نماینده مجلس در پیگیری مسائل منطقه قدردانی کرد و با اشاره به حضور و تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان در حوادث و شرایط دشوار، سلام و پیام سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، را به حاضران ابلاغ کرد.