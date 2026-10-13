مفاخر ادبی باید به زبان روز معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروتن صبح سه شنبه در همایش گرامیداشت روز حافظ با اشاره به جایگاه منحصر به فرد این شاعر بزرگ در تاریخ فرهنگ ایران اظهار کرد: حافظ تنها یک شاعر نیست بلکه صاحب تفکر و یک نهاد ساز فرهنگی است و بهره‌گیری از میراث او مستلزم فراتر رفتن از تکرار مطالب کلیشه‌ای و ورود به لایه‌های عمیق تحلیلی اندیشه‌های او است تا بتوان از این دریای معرفت پاسخی برای مسائل امروز جامعه استخراج کرد.

وی با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های پرداختن به مفاخر ادبی، تصریح کرد: به تعبیر خود حافظ باید «طرحی نو دراندازیم» و زبان و شیوه بیان ما برای تبیین میراث ادبی باید متناسب با مقتضیات روزگار باشد و از ابزارهای نوین برای معرفی اندیشه بزرگان به نسل‌های مختلف از کودکان و نوجوانان تا اساتید دانشگاه، بهره گرفت.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر لزوم پیوند میان ظرفیت‌های ادبی و اولویت‌های جامعه افزود: برای ارائه حرف‌های تازه باید میان نیازها و شرایط روز جامعه با ظرفیت‌های فکری مفاخر فرهنگی پیوند برقرار کرد چراکه در غیر این صورت خروجی فعالیت‌های فرهنگی چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود و اثرگذاری خود را بر مخاطب از دست می‌دهد.

فروتن ضمن دعوت از فعالان ادبی و فرهنگی برای ارائه ایده‌های نوآورانه، تاکید کرد: از همه نخبگان و صاحب نظران این حوزه انتظار می‌رود ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای برنامه‌های آینده ارائه دهند تا با تضارب آرا و دیدگاه‌های نو زمینه اقناع مخاطب و توسعه فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد بستر گفت‌وگو در فضای فرهنگی تاکید کرد و گفت: باید اجازه دهیم دیدگاه‌ها و افکار مختلف در چارچوب‌های مشخص بیان شود و نقد و بررسی و حتی اختلاف نظرها اگر در مسیر صحیح هدایت شوند نه تنها تهدید نیستند بلکه موتور محرک توسعه فرهنگی محسوب می‌شوند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان با اشاره به حافظ به عنوان نماد اعتدال، خاطرنشان کرد: اگر حافظ را نماد اعتدال در تفکر و اندیشه می‌دانیم باید این رویکرد را در گفت‌وگوها و فعالیت‌های جمعی خود نیز الگو قرار دهیم تا به تفکری پویا و پاسخگو نسبت به نیازهای جامعه امروز دست یابیم.