پیکر مطهر مادر شهیدان «عباس و باقر ملکی»در ایلام تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه بار دیگر در عطری از جنس گلاب و شهادت پیچید. صبح امروز پیکر پاک حاجیه خانم مرحومه «بانو محمدیان مادر شهیدان والامقام عباس و باقر ملکی»، بر دستان مردم قدرشناس ایلام تشییع شد.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استانی در «بهشت رضا» آغاز شد، تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی نسل‌های امروز با آرمان‌های دیروز بود. پیکر این مادر فداکار پس از بدرقه‌ای باشکوه، جهت خاکسپاری به جوار گلزار شهدای «علی‌صالح» در صالح‌آباد منتقل شد تا در آغوش خاکِ مقدس این سرزمین، به دیدار فرزندان شهیدش نائل آید.

نماز بر پیکر این مادر فداکار توسط حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اقامه شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، پیام تسلیت معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور قرائت شد که نشان‌دهنده جایگاه رفیع این مادرِ ایثارگر در سطح ملی و در میان خانواده‌های معظم شهداست.