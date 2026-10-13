به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «روایت اول شخص؛ نظریه پسااستعماری مقاومت ایرانیان براساس پدیدارشناسی جنگ در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس» چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر عبدالحسین کلانتری و دکتر سلمان فتوتیان، اعضای هیئت‌علمی و استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر محمد نیازی، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه مطالعات اجتماعی انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به همراه محمدحسین علیمردانی، نویسنده کتاب، حضور خواهند داشت و به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند.

کتاب «روایت اول شخص» با تمرکز بر نظریه پسااستعماری مقاومت ایرانیان و با تکیه بر پدیدارشناسی جنگ در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس، به بررسی روایت‌های برآمده از تجربه جنگ و بازتاب آن در متون به‌جامانده از شهدا می‌پردازد. این اثر می‌کوشد از دریچه روایت اول‌شخص، زمینه‌ای برای تأمل درباره تجربه جنگ و ابعاد فکری و فرهنگی مقاومت ایرانیان فراهم کند.

جلسه نقد و بررسی این کتاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی برگزار خواهد شد.

این کتاب مشتمل بر روایت‌هایی از حاشیه دیدارها و برنامه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، به قلم مهدی قزلی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های منتشرشده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ است. این کتاب شامل ۴۸ روایت از حاشیه برنامه‌های متنوع، از جمله سفرهای استانی، جلسات نظامی، نشست‌های ادبی و فرهنگی، دیدارهای خصوصی و عمومی و دیدار با خانواده‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است که ۱۰ روایت آن برای نخستین بار در این اثر منتشر شده است.