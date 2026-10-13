  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۴

مقاومت ایرانیان از دریچه وصیت‌نامه شهدا نقد می‌شود

مقاومت ایرانیان از دریچه وصیت‌نامه شهدا نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «روایت اول شخص» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «روایت اول شخص؛ نظریه پسااستعماری مقاومت ایرانیان براساس پدیدارشناسی جنگ در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس» چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر عبدالحسین کلانتری و دکتر سلمان فتوتیان، اعضای هیئت‌علمی و استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر محمد نیازی، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه مطالعات اجتماعی انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به همراه محمدحسین علیمردانی، نویسنده کتاب، حضور خواهند داشت و به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند.

کتاب «روایت اول شخص» با تمرکز بر نظریه پسااستعماری مقاومت ایرانیان و با تکیه بر پدیدارشناسی جنگ در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس، به بررسی روایت‌های برآمده از تجربه جنگ و بازتاب آن در متون به‌جامانده از شهدا می‌پردازد. این اثر می‌کوشد از دریچه روایت اول‌شخص، زمینه‌ای برای تأمل درباره تجربه جنگ و ابعاد فکری و فرهنگی مقاومت ایرانیان فراهم کند.

جلسه نقد و بررسی این کتاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی برگزار خواهد شد.

این کتاب مشتمل بر روایت‌هایی از حاشیه دیدارها و برنامه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، به قلم مهدی قزلی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های منتشرشده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ است. این کتاب شامل ۴۸ روایت از حاشیه برنامه‌های متنوع، از جمله سفرهای استانی، جلسات نظامی، نشست‌های ادبی و فرهنگی، دیدارهای خصوصی و عمومی و دیدار با خانواده‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است که ۱۰ روایت آن برای نخستین بار در این اثر منتشر شده است.

کد مطلب 6976292
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها