  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

مازندران ۴۷۳ تن مرغ راهی بازار تهران کرد

مازندران ۴۷۳ تن مرغ راهی بازار تهران کرد

ساری- سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۴۷۳ تن مرغ به بازار تهران خبر داد.

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت توزیع و ارسال گوشت مرغ در استان اظهار کرد: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی استان، در روز ۱۳ مهرماه ۴۷۳ هزار و ۴۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع مرغ ارسال‌شده به تهران، ۱۹۰ هزار و ۱۵۷ کیلوگرم مربوط به مرغ ارسالی به میادین این شهر و ۶۶ هزار و ۳۶۶ کیلوگرم مربوط به فروشگاه‌های تهران بوده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در مجموع ۲۵۶ هزار و ۵۲۳ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به تهران ارسال شد و علاوه بر آن، ۹۸ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به کشتارگاه‌های تهران انتقال یافت.

اسلامی با بیان اینکه تأمین نیاز بازار داخلی استان نیز همزمان دنبال شده است، گفت: طی همین بازه زمانی ۳۶۸ هزار و ۵۸ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب محصولات قطعه‌بندی و کاله در بازار مازندران توزیع شد.

وی تصریح کرد: بخشی دیگر از مرغ مورد نیاز بازار استان نیز از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین و در سطح مازندران عرضه می‌شود.

اسلامی همچنین از ارسال مرغ به سایر استان‌ها خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱ هزار و ۸۱۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ و ۳۸ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ زنده از مازندران به دیگر استان‌ها ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع مرغ زنده ارسالی، ۳۳ هزار قطعه به استان سمنان، چهار هزار قطعه به گلستان و یک هزار و ۳۰۰ قطعه به استان البرز اختصاص داشته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: روند تأمین، توزیع و ارسال مرغ با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در استان و سایر مناطق کشور در حال انجام است.

کد مطلب 6969353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها