مازندران ۴۷۳ تن مرغ راهی بازار تهران کرد

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت توزیع و ارسال گوشت مرغ در استان اظهار کرد: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی استان، در روز ۱۳ مهرماه ۴۷۳ هزار و ۴۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع مرغ ارسال‌شده به تهران، ۱۹۰ هزار و ۱۵۷ کیلوگرم مربوط به مرغ ارسالی به میادین این شهر و ۶۶ هزار و ۳۶۶ کیلوگرم مربوط به فروشگاه‌های تهران بوده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در مجموع ۲۵۶ هزار و ۵۲۳ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به تهران ارسال شد و علاوه بر آن، ۹۸ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به کشتارگاه‌های تهران انتقال یافت.

اسلامی با بیان اینکه تأمین نیاز بازار داخلی استان نیز همزمان دنبال شده است، گفت: طی همین بازه زمانی ۳۶۸ هزار و ۵۸ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب محصولات قطعه‌بندی و کاله در بازار مازندران توزیع شد.

وی تصریح کرد: بخشی دیگر از مرغ مورد نیاز بازار استان نیز از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین و در سطح مازندران عرضه می‌شود.

اسلامی همچنین از ارسال مرغ به سایر استان‌ها خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱ هزار و ۸۱۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ و ۳۸ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ زنده از مازندران به دیگر استان‌ها ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع مرغ زنده ارسالی، ۳۳ هزار قطعه به استان سمنان، چهار هزار قطعه به گلستان و یک هزار و ۳۰۰ قطعه به استان البرز اختصاص داشته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: روند تأمین، توزیع و ارسال مرغ با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در استان و سایر مناطق کشور در حال انجام است.