حجت‌الاسلام احسان‌الله برزگرپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم و پاسخ‌گویی مسئولان اظهار کرد: اتحاد و همبستگی ملی به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها و مشکلات نیست، بلکه مردم در کنار حفظ وحدت، حق دارند عملکرد مسئولان را نقد کنند و درباره مسائل کشور مطالبه‌گر باشند.

وی افزود: مطالبه‌گری یکی از اصول اساسی پیشرفت کشور و راهکاری مؤثر برای جلوگیری از فساد، رانت‌خواری و ضعف‌های مدیریتی است و نباید هرگونه نقد و انتقاد را به مخالفت با وفاق و همبستگی ملی تعبیر کرد.

امام‌جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: وفاق زمانی ارزشمند است که همه بخش‌های جامعه را در بر بگیرد و در مسیر منافع عمومی و پیشرفت کشور حرکت کند؛ بنابراین، نمی‌توان به نام وفاق از برخی افراد و جریان‌ها حمایت کرد، اما نسبت به مشکلات نخبگان، مهاجرت نیروهای متخصص و موانع پیشرفت کشور بی‌تفاوت بود.

برزگرپیشه تصریح کرد: افرادی که در جایگاه‌های مدیریتی قرار می‌گیرند، باید در برابر عملکرد، تصمیم‌ها و اظهارات خود پاسخ‌گو باشند و بازگشت افراد به مسئولیت‌های مختلف نباید بدون بررسی سوابق و عملکرد گذشته آنان صورت گیرد.

وی بیان کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند که به وعده‌های خود عمل کنند و بر اساس معیارهایی که هنگام پذیرش مسئولیت بر آن تأکید کرده‌اند، حرکت کنند؛ چراکه مسئولیت در نظام اسلامی، پیش از آنکه امتیاز باشد، امانتی برای خدمت به مردم است.

امام‌جمعه مهاباد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و عملکرد مجموعه اقتصادی دولت باید به‌صورت جدی ارزیابی شود. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود تغییر مدیران و مسئولان اقتصادی، همچنان با نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند.

برزگرپیشه اضافه کرد: تغییر پی‌درپی مدیران اقتصادی، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند و آنچه اهمیت دارد، ارائه برنامه مؤثر، مدیریت صحیح منابع و پاسخ‌گویی در برابر نتایج تصمیم‌هاست.

وی یادآور شد: اگر مسئولی توانایی مدیریت حوزه‌ای را که به او سپرده شده است ندارد، باید در صلاحیت و ادامه مسئولیت او تجدیدنظر شود؛ چراکه مردم نمی‌توانند هزینه ناکارآمدی‌های مدیریتی را در زندگی روزمره خود پرداخت کنند.

امام‌جمعه مهاباد با اشاره به ضرورت شفافیت در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی کشور گفت: هرگونه ابهام درباره منابع مالی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت باید به‌صورت دقیق بررسی شود و مسئولان مربوطه موظف‌اند درباره عملکرد خود توضیح دهند.

برزگرپیشه تصریح کرد: دستگاه قضایی باید در صورت وجود اتهام یا تخلف، موضوع را با رعایت قانون و از مسیرهای قانونی پیگیری کند تا حقوق عمومی حفظ شود و مردم از روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع و دارایی‌های کشور اطمینان پیدا کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در مقابله با فساد افزود: تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نشان داده است که پیگیری قضایی و مطالبه بازگرداندن اموال عمومی می‌تواند در صیانت از حقوق مردم مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، هیچ فردی نباید خود را فراتر از قانون بداند.

امام‌جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی مسئولان تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و عملکرد مدیران در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص و تأثیرگذار در آینده کشور هستند.

برزگرپیشه بیان کرد: مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی باید با توجه به مسئولیت خطیر این مجموعه‌ها در تربیت نسل آینده انجام شود و انتخاب مدیران نیز باید بر اساس شایستگی، توانمندی و پایبندی به مسئولیت‌های قانونی صورت گیرد.

وی ادامه داد: احترام به رأی مردم و حفظ اتحاد ملی، منافاتی با نقد عملکرد دولت و مسئولان ندارد. جامعه برای پیشرفت به همدلی نیاز دارد، اما همدلی نباید به ابزاری برای نادیده‌گرفتن ضعف‌ها یا جلوگیری از بیان مشکلات تبدیل شود.

امام‌جمعه مهاباد با اشاره به مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: سخنان مسئولان کشور در عرصه بین‌المللی باید بازتاب‌دهنده عزت، اقتدار و منافع ملی باشد و مردم انتظار دارند دستگاه دیپلماسی در تعامل با کشورهای مختلف، از موضعی متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های ایران عمل کند.

برزگرپیشه افزود: در روابط خارجی، حفظ احترام متقابل و دفاع از حقوق ملت ایران اهمیت اساسی دارد و هرگونه موضع‌گیری دیپلماتیک باید با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط منطقه‌ای صورت گیرد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با فشارها و تهدیدهای متعددی مواجه بوده است و آنچه می‌تواند کشور را در برابر این فشارها مقاوم کند، وحدت داخلی، تقویت توان دفاعی، مدیریت صحیح و اتکا به ظرفیت‌های ملی است.

امام‌جمعه مهاباد با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری جامعه در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به جریان‌هایی که با ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی درصدد تضعیف انسجام ملی هستند، هوشیار باشند؛ چراکه اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف در جامعه می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

برزگرپیشه اضافه کرد: البته حفظ اتحاد ملی باید همراه با شنیدن صدای مردم و توجه به مطالبات آنان باشد و مسئولان نیز باید با عملکرد مناسب، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی مؤثر در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: مدیران و کارکنان ادارات باید خدمت به مردم را اولویت اصلی خود بدانند و از برخوردهای سلیقه‌ای، ایجاد موانع غیرضروری و سرگردان‌کردن ارباب‌رجوع میان بخش‌های مختلف اداری پرهیز کنند.

امام‌جمعه مهاباد ادامه داد: مردم نباید برای انجام یک کار اداری ساده، بارها از یک اتاق به اتاق دیگر یا از یک اداره به اداره‌ای دیگر ارجاع داده شوند؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی باید با اصلاح فرایندها، کاهش بروکراسی و افزایش مسئولیت‌پذیری، مسیر خدمت‌رسانی را هموار کنند.

برزگرپیشه یادآور شد: گاهی ممکن است مراجعه‌کننده به دلیل مشکلات و فشارهای زندگی با ناراحتی صحبت کند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به درخواست قانونی او یا ایجاد مانع در انجام امورش باشد. شأن مردم اقتضا می‌کند که کارکنان دستگاه‌های اجرایی با صبر، احترام و مسئولیت‌پذیری با آنان برخورد کنند.

وی تأکید کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی برای خدمت است و مدیرانی که صرفاً به حضور اداری و انجام امور روزمره اکتفا می‌کنند، بدون آنکه برای حل مشکلات مردم گامی مؤثر بردارند، باید عملکرد خود را بازنگری کنند.

امام‌جمعه مهاباد با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم باید معیار اصلی ارزیابی مدیران باشد، گفت: مسئولان محلی و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود را بررسی کنند و ببینند کدام بخش‌ها در مسیر خدمت‌رسانی موفق عمل می‌کنند و در کدام بخش‌ها نیاز به اصلاح و تغییر وجود دارد.

برزگرپیشه افزود: هر مدیری که توانایی و انگیزه خدمت دارد، باید فرصت لازم برای فعالیت مؤثر را در اختیار داشته باشد؛ اما در مقابل، کوتاهی در انجام وظایف، بی‌توجهی به حقوق مردم و ایجاد نارضایتی از طریق رفتارهای غیرمسئولانه، با فلسفه پذیرش مسئولیت سازگار نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی بیان کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم می‌تواند در تقویت انسجام ملی و افزایش امید در جامعه مؤثر باشد و هر اندازه همبستگی عمومی بیشتر شود، زمینه سوءاستفاده دشمنان از اختلافات داخلی کاهش می‌یابد.

امام‌جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: مسئولان باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانند و با عملکرد صحیح، پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی صادقانه، اعتماد مردم را تقویت کنند؛ چراکه استمرار اعتماد عمومی به میزان پایبندی مدیران به وظایف و مسئولیت‌هایشان وابسته است.

برزگرپیشه تأکید کرد: مهم‌ترین انتظار مردم از مسئولان، عمل به وعده‌ها، مبارزه جدی با فساد، رسیدگی به مشکلات معیشتی، رعایت حقوق شهروندان و تلاش شبانه‌روزی برای پیشرفت کشور است و همه مدیران باید بدانند که فرصت خدمت به مردم، مسئولیتی خطیر و امانتی ارزشمند است.