محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، آسمان قم قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، دمای هوای شهر قم امروز سه‌شنبه به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش نسبی دما در مقایسه با روز دوشنبه است.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه بیان کرد: در بیست‌ودوم مهرماه، آسمان استان در ساعات ابتدایی روز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما به‌تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد.



ترابیان ادامه داد: روند افزایش دما در روز چهارشنبه نیز تداوم خواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم به ۳۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، در حالی که کمینه دما در این روز ۱۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به شرایط وزش باد در روزهای آینده گفت: روز سه‌شنبه جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و روز چهارشنبه نیز باد شرقی با سرعت ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت در سطح استان می‌وزد.



پلنگ‌دره خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین منطقه



کارشناس هواشناسی قم در تشریح وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۱.۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبح را در میان مناطق گزارش‌شده استان تجربه کرد و جمکران نیز با ثبت دمای ۳۳.۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین منطقه استان در ساعات بعدازظهر بود.



ترابیان خاطرنشان کرد: بررسی شرایط جوی سه روز آینده نشان می‌دهد که علاوه بر تغییرات میزان ابرناکی و وزش باد، دمای هوا نیز پس از کاهش در روز دوشنبه، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت.