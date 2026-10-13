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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

رگبار و رعدوبرق در کمین آسمان قزوین طی دو روز آینده

رگبار و رعدوبرق در کمین آسمان قزوین طی دو روز آینده

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش بادهای لحظه‌ای شدید در برخی مناطق استان قزوین طور روزهای سه شنبه و چهارشنبه خبر داد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه شرایط جوی استان قزوین در روزهای آینده به‌طور کلی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود، اما عبور امواج تراز میانی جو طی امروز و فردا می‌تواند در ساعات بعدازظهر زمینه‌ساز بروز ناپایداری‌های جوی شود.

وی افزود: در پی این شرایط، برخی مناطق استان ممکن است شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش بادهای شدید و لحظه‌ای باشند.

بهروزی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از شهروندان خواست هنگام بارندگی احتیاط لازم را در تردد جاده‌ای رعایت کنند؛ چراکه لغزندگی سطح راه‌ها و کاهش دید افقی می‌تواند شرایط رانندگی را دشوار کند.

کد مطلب 6976523

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