معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت علوم، افشین سفاهن رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمد فرجیها را به عنوان معاون این مرکز در امور لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات منصوب کرد. در آیینی که در مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم برگزار شد؛ محمد فرجیها به عنوان معاون این مرکز در امور لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معرفی شد. فرجیها عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه دانشیاری است.

گفتنی است رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم همچنین جداگانه‌ از تلاش‌ها و خدمات جواد افشاری سرپرست معاونت لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.