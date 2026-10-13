  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی معاون این مرکز در امور لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت علوم، افشین سفاهن رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمد فرجیها را به عنوان معاون این مرکز در امور لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات منصوب کرد. در آیینی که در مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم برگزار شد؛ محمد فرجیها به عنوان معاون این مرکز در امور لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معرفی شد. فرجیها عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه دانشیاری است.

گفتنی است رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم همچنین جداگانه‌ از تلاش‌ها و خدمات جواد افشاری سرپرست معاونت لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

کد مطلب 6976338
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها