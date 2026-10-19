۴۰ درصد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران مجردند!

علیرضا اولیائی‌منش معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات این دانشگاه در حوزه جوانی جمعیت اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو سال متوالی به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر استان تهران در زمینه فعالیت‌های مرتبط با جوانی جمعیت انتخاب شده است.

وی افزود: از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت و تشکیل ستادهای مرتبط با این موضوع، ۴۸ ماه گذشته است و ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران در تمام این مدت، هر ماه جلسه برگزار کرده‌ایم و این جلسات بدون وقفه ادامه داشته است.

اولیائی‌منش با اشاره به اینکه دستگاه‌ها در قرارگاه‌های جوانی جمعیت عمدتاً بر مسائل و مسئولیت‌های مرتبط با مجموعه خود تمرکز می‌کنند، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان، دانشجویان، استادان و سایر اعضای دانشگاه را در بر می‌گیرد و تلاش کرده‌ایم برای این جمعیت، تسهیلات و امکانات لازم را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: در همین راستا، از طریق برقراری ارتباط با بانک‌ها، برای تأمین تسهیلات و وام‌های مورد نیاز اقدام کرده‌ایم. همچنین توسعه مهدکودک‌ها و خوابگاه‌های متأهلی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بخشی از نیازهای کارکنان و دانشجویان، به‌ویژه افراد متأهل و دارای فرزند، برطرف شود.

کمبود مهدکودک، یکی از موانع فرزندآوری کارکنان و دانشجویان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن امکانات نگهداری از کودکان برای حمایت از فرزندآوری گفت: من حدود چهار سال است که مسئولیت قرارگاه جمعیت را بر عهده دارم و در این مدت، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌ایم، نبود مهدکودک بوده است.

وی ادامه داد: بارها با این مسئله مواجه شده‌ایم که مادران به دلیل نداشتن دسترسی به مهدکودک، برای نگهداری از فرزندان خود با مشکل روبه‌رو هستند. معتقدم اگر بتوانیم حتی یک مهدکودک برای رفع این نیاز فراهم کنیم و خیال مادران را از بابت نگهداری فرزندانشان راحت کنیم، این اقدام می‌تواند به فرزندآوری نیز کمک کند.

اولیائی‌منش تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رفع این مشکل و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز کارکنان تلاش کرده است. همچنین برای دانشجویان، تأمین و توسعه خوابگاه‌های متأهلی را دنبال کرده‌ایم تا شرایط مناسب‌تری برای زندگی خانوادگی و فرزندآوری آنان فراهم شود.

تشکیل نهادی در دانشگاه برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری کارکنان و دانشجویان اظهار کرد: در حال حاضر، نهادی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ذیل دفتر ریاست دانشگاه شکل گرفته است که موضوع ازدواج و فرزندآوری را پیگیری می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: یکی از گروه‌هایی که در این زمینه مورد توجه قرار دارند، کارکنان اداری دانشگاه هستند. بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود ۴۰ درصد کارکنان اداری مجرد هستند و بخش قابل‌توجهی از آنان نیز در گروه سنی متولدین دهه ۱۳۶۰ قرار دارند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سنی این افراد و طولانی‌شدن روند ازدواج، تلاش می‌کنیم زمینه و شرایط مناسب‌تری برای ازدواج آنان فراهم شود. دانشجویان نیز در اولویت برنامه‌های حمایتی دانشگاه قرار دارند و در همین راستا، اقدامات لازم را دنبال می‌کنیم.

امیدآفرینی برای جوانان، زمینه‌ساز نگاه مثبت به آینده است

اولیائی‌منش با تأکید بر اهمیت امید به آینده در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی و فرزندآوری گفت: تلاش ما این است که در جامعه و به‌ویژه در میان جوانان، امیدآفرینی کنیم.

وی با اشاره به نقش نگاه افراد به زندگی و آینده در تصمیم‌گیری‌های آنان اظهار کرد: نمی‌خواهم وارد فضای نصیحت شوم، اما به‌طور کلی، نوع نگاه انسان به عالم خلقت و زندگی اهمیت زیادی دارد. اگر این نگاه تیره و تار نباشد، شرایط می‌تواند متفاوت شود؛ انسان امیدوار می‌ماند و به آینده امید دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده خبرها و اتفاقات مثبت و خوبی رخ دهد و شرایط برای امیدواری بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان، فراهم شود.