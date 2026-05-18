سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با صیانت از قانون جوانی جمعیت حتی در شرایط بحرانی، گفت: با هدف صیانت از جوانی جمعیت و اجرای دقیق تکالیف قانونی، فعالیتهای گستردهای در دو سطح کارکنان و عموم مردم در حال انجام است. در همین راستا، قرارگاه جوانی جمعیت با تشکیل جلسات مستمر ماهیانه، سیاستهای تشویقی و حمایتی را پیگیری میکند.
وی اذعان کرد: در بخش خدمات مربوط به عموم جامعه و مخاطبان عام، تسهیلات زایمانی در مراکز درمانی فراهم شده و درمان زوجهای نابارور تحت پوشش کامل بیمهای قرار گرفته است. این اقدام منجر به کاهش چشمگیر هزینههای درمان شده و دسترسی خانوادهها به خدمات نوین پزشکی را تسهیل کرده است. همچنین در حوزه آموزشی و شغلی، شرایط مرخصی برای دانشجویان دورههای تخصصی (رزیدنتها) و کارمندان در دوران بارداری و پس از آن، متناسب با استانداردهای قانون جوانی جمعیت بازنگری و تسهیل شده است.
رئیس کرمی افزود: در سطح داخلی نیز اقدامات رفاهی از جمله برقراری مشوقهای لازم و حمایت از مهدکودکها برای فرزندان همکاران پیشبینی شده است تا دغدغه شاغلین در حوزه فرزندآوری کاهش یابد. این اقدامات حمایتی در حالی تقویت میشود که وقوع جنگ و بحرانهای اخیر، جمعیت مولد را تحت تأثیر قرار داده است. از دست رفتن سرمایههای انسانی جوان در جریان درگیریها، علاوه بر کاهش مستقیم جمعیت حاضر، بر روند رشد جمعیت در آینده نیز اثرگذار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: بر اساس تحلیلهای جمعیتی، جنگ همیشه جمعیت مولد را در میان زنان و مردان جوان، دستخوش تغییر میکند. با این حال، نهادهای متولی امیدوارند با گسترش فعالیتهای اجتماعی، تقویت مشوقهای اقتصادی و اجرای دقیق قوانین حمایتی، تبعات ناشی از کاهش جمعیت را جبران کرده و مسیر رشد و پویایی جامعه را هموار سازند.
