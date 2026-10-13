محمدرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد سیستان و بلوچستان با ارائه خدمات تخصصی آموزشی و برگزاری برنامه‌های حمایتی، زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت این نهاد را در آزمون‌های مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی فراهم می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: باور ما این است که هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، آموزش و دانش‌اندوزی خانواده‌های تحت حمایت، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: هر سال تیم‌هایی از دانشگاه‌های معتبر کشور به استان دعوت می‌شوند و با برگزاری اردوها و پانسیون‌های مطالعاتی یک‌هفته‌ای، دانش‌آموزان مستعد را برای حضور موفق در آزمون‌های علمی آماده می‌کنند.

میری با اشاره به نتایج این برنامه‌ها بیان کرد: سال گذشته ۵۶۷ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در مدارس سمپاد و نمونه دولتی پذیرفته شدند که این آمار در سال جاری به ۶۱۱ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۴ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و ۱۳۹ نفر نیز در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند که نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان و اهمیت حمایت هدفمند از استعدادهای آنان است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان تأکید کرد: رویکرد این نهاد، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی است؛ چراکه پرورش نسلی آگاه، توانمند و برخوردار از دانش می‌تواند در حل بسیاری از مسائل و معضلات جامعه نقش‌آفرین باشد.