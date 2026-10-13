انعقاد ۲.۶ همت قرارداد عمرانی در سیستان و بلوچستان طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه کریمیان اظهار کرد: این قراردادها با وجود محدودیت منابع مالی و شرایط ناشی از جنگ، در حوزه‌های مسکن، راه‌سازی و شهرسازی منعقد شده و بخش‌های مختلفی از زیرساخت‌های استان را پوشش می‌دهد.

وی افزود: احداث بزرگراه‌ها، احداث و تکمیل ساختمان‌های دولتی، خدماتی و آموزشی، بهسازی و بازآفرینی محلات شهری، تکمیل طرح‌های تفصیلی و تأمین خدمات مشاوره برای پروژه‌های عمرانی از جمله محورهای این قراردادهاست.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند در تأمین نیازهای زیرساختی، بهبود شرایط زندگی مردم و فراهم‌کردن زمینه توسعه استان نقش مؤثری داشته باشد.

کریمیان با اشاره به اهمیت اجرای به‌موقع پروژه‌ها و رعایت کیفیت در عملیات عمرانی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فنی و اجرایی پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و مشاوران متخصص بومی و غیربومی از راهبردهای این اداره کل برای پیشبرد طرح‌هاست.

وی با تأکید بر شفافیت در واگذاری پروژه‌ها خاطرنشان کرد: تمام قراردادها و مناقصات از طریق فراخوان عمومی و سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و مراحل دریافت پیشنهادها، بازگشایی، ارزیابی و اعلام نتایج نیز به‌صورت الکترونیکی پیش می‌رود؛ رویکردی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش احتمال تخلف و تسریع در فرایندها دنبال می‌شود.