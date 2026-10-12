به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه «جشن لبخند وطن» روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با هفته ملی کودک و با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزیر آموزش‌وپرورش، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بیش از ۶۰۰ کودک و نوجوان برگزار شد.



در این مراسم، علی نادی به نمایندگی از مربیان کتابخانه‌های سیار کانون، لوح افتخار و تندیس خود را از رئیس‌جمهور دریافت کرد.



نادی در طول حدود سه دهه فعالیت حرفه‌ای خود در کتابخانه‌های سیار، به مناطق دوردست و روستاها رفته است تا کودکان این مناطق نیز فرصت دسترسی به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی را داشته باشند. فعالیت او همچنین بنا بر روایت منتشرشده از سوابقش، در مقاطعی به برخی مناطق کشورهای همسایه گسترش یافته است.



کتابخانه‌های سیار؛ راهی برای دسترسی کودکان به کتاب



کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در روستاها و مناطق کم‌برخوردار، بخشی از خدمات فرهنگی موردنیاز کودکان و نوجوانان را ارائه می‌کنند. این خدمات علاوه بر امانت کتاب، می‌تواند شامل قصه‌گویی، فعالیت‌های خلاقانه و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی باشد.



در مناطقی که فاصله جغرافیایی یا محدودیت امکانات، دسترسی به کتابخانه‌های ثابت را دشوار می‌کند، حضور کتابخانه‌های سیار امکان ارتباط مستقیم‌تر کودکان با کتاب و برنامه‌های فرهنگی را فراهم می‌سازد. در این میان، استمرار حضور مربیان و ارتباط آنان با کودکان، از عوامل مؤثر در تداوم این فعالیت‌هاست.



۱۵ مهر امسال نیز به‌عنوان روز کتابخانه‌های سیار نام‌گذاری شد؛ مناسبتی که توجه به نقش این کتابخانه‌ها در گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای کودکان و نوجوانان را در کانون توجه قرار می‌دهد.



فعالیت ۱۲ مربی کتابخانه سیار در خراسان جنوبی



در خراسان جنوبی، ۱۲ مربی در کتابخانه‌های سیار شهری و روستایی فعالیت می‌کنند و خدمات فرهنگی را به کودکان و نوجوانان نقاط مختلف استان، از جمله روستاهای کم‌برخوردار، ارائه می‌دهند.



پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی و فاصله برخی مناطق از مراکز شهری، دسترسی کودکان به امکانات فرهنگی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، کتابخانه‌های سیار می‌توانند بخشی از این فاصله را کاهش دهند و امکان بهره‌مندی کودکان از کتاب و برنامه‌های فرهنگی را فراهم کنند.



فعالیت مربیان این کتابخانه‌ها در مسیرهای دوردست، علاوه بر فراهم‌کردن دسترسی به منابع مطالعاتی، زمینه ارتباط مستمر با کودکان و آشنایی آنان با دنیای داستان، ادبیات و خلاقیت را فراهم می‌کند.



تجلیل از علی نادی در ویژه‌برنامه «جشن لبخند وطن»، در کنار بازتاب سه دهه فعالیت او، فرصتی برای توجه به جایگاه مربیان کتابخانه‌های سیار است؛ مربیانی که در شهرها و روستاهای مختلف کشور برای گسترش دسترسی کودکان به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی تلاش می‌کنند.