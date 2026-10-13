به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان یاری، اظهار کرد: فستیوال بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای شاد و مفرح و تحکیم بنیان خانواده در شهرهای گچساران، دهدشت و یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و حضور هنرمندان ملی و محلی، زمینه حضور خانواده‌ها و جوانان در فضایی بانشاط و اجتماعی را فراهم می‌کند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به زمان برگزاری این فستیوال بیان کرد: نخستین برنامه روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷، در پارک لاله (دوستی) گچساران برگزار می‌شود.

یاری ادامه داد: این فستیوال روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، ساعت ۱۶، در ابتدای بلوار کمربندی شهید سلیمانی، جنب پارک چناران دهدشت و روز شنبه ۲۵ مهرماه، ساعت ۱۶، در پارک ولایت یاسوج برگزار خواهد شد.

وی اجرای موسیقی زنده، موسیقی محلی و پاپ و نمایش طنز را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این رویداد عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد اوقاتی شاد برای جوانان و خانواده‌ها تدارک دیده شده است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حضور در این فستیوال برای عموم مردم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند در زمان‌های اعلام‌شده در محل برگزاری برنامه‌ها حضور یابند.