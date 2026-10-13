به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین اجرای طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» صبح سه شنبه در دبیرستان دخترانه ثنا از ناحیه یک و دبیرستان پسرانه حضرت قاسم(ع) از ناحیه دو قزوین برگزار شد.

در این مراسم، دانش‌آموزان آثار، دست‌ساخته‌ها و تولیدات مهارتی خود را به نمایش گذاشتند و بخشی از خلاقیت‌ها، استعدادها و آموخته‌های عملی خود را ارائه کردند.

ساسان شهری، معاون آموزش متوسطه استان قزوین، و عادل قاسمی، سرپرست آموزش‌وپرورش ناحیه یک، با حضور در جمع دانش‌آموزان بر اهمیت تلفیق آموزش‌های نظری با مهارت‌های کاربردی، شناسایی استعدادها و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کردند.

حسین معصومی، رئیس اداره دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان؛ علی اکبری، معاون آموزش متوسطه ناحیه دو؛ علی زارعی، کارشناس مسئول دوره اول متوسطه اداره‌کل؛ مجید مهدیخانی، کارشناس مسئول دوره اول متوسطه ناحیه دو؛ اسلامی، کارشناس دوره اول متوسطه ناحیه یک؛ حیدری، سرگروه طرح و جمعی از دبیران و اولیای دانش‌آموزان پایه هفتم نیز در این مراسم حضور داشتند.

اجرای طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» با هدف پیوند آموزش با مهارت‌های کاربردی، افزایش خودباوری و خلاقیت دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ایفای نقش مؤثر در زندگی اجتماعی و مسیر آینده شغلی دنبال می‌شود.

