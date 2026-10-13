فرمول نخبگان همدانی برای فتح قله تجربی؛ نسخه موفقیت واحد نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موفقیت در آزمون سراسری برای بسیاری از دانش‌آموزان نقطه عطفی در مسیر تحصیلی و شغلی محسوب می‌شود اما رقابت نفس‌گیر کنکور سراسری تجربی بار دیگر با افتخارآفرینی دانش‌آموزان دیار الوند همراه شد. جایی که نام «آرش محمدی» در صدر نخبگان کشور به عنوان رتبه یک و نام دوست و همشهری‌اش «علی حمزه‌ئی» در رتبه هفتم درخشید.

رتبه‌های برتر امسال نه اسیر شعارهای تجاری موسسات آموزشی شدند و نه تفریح و زندگی را به بهای درس خواندن خط زدند بلکه با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، تمرکز بر امتحانات نهایی و ارتقای پلکانی عملکرد قله کنکور تجربی را فتح کردند.

آرش محمدی متولد سال ۱۳۸۷ و دانش‌آموخته دبیرستان علامه حلی یک همدان با کسب رتبه یک گروه آزمایشی علوم تجربی و علی حمزه‌ئی متولد مهرماه ۱۳۸۶ و دانش‌آموخته همین مدرسه با کسب رتبه هفتم کشور در کنکور تجربی ۲ چهره موفق این دوره از آزمون سراسری هستند.

این ۲ دانش‌آموز که علاوه بر هم‌مدرسه‌ای بودن سال‌ها است با یکدیگر دوستی دارند و پس از کسب این موفقیت در دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تجلیل قرار گرفتند.

آرش محمدی رتبه یک کنکور تجربی ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره هدف‌گذاری خود در سال‌های دبیرستان گفت: زمانی که دهم بودم هدفم این بود که در رشته پزشکی قبول شوم و محل دانشگاه برایم مهم نبود اما در سال یازدهم با بررسی نتایج آزمون‌ها و سطح خودم هدفم قبولی در تهران شد.

وی ادامه داد: در سال دوازدهم با توجه به عملکرد خودم و سطح سایر دانش‌آموزان هدف رتبه تک رقمی کشوری را برای خودم تعیین کردم.

این دانش آموز نخبه همدانی با بیان اینکه رتبه یک از ابتدا هدف قطعی‌ام نبود، افزود: هیچ‌وقت به‌طور جدی به رتبه یک فکر نکرده بودم اما همیشه دوست داشتم بهترین باشم اما از جایی به بعد متوجه شدم بین ذهنیتی که درباره توانایی خودم دارم و عملکردم فاصله وجود دارد بنابراین تصمیم گرفتم به جای اینکه فقط به هدف فکر کنم عملکرد خود را قوی‌تر کنم و آن را به سطحی برسانم که بتوانم به رتبه تک رقمی برسم.

محمدی درخصوص انتخاب رشته و دانشگاه ادامه داد: فعلا هدف اصلی‌اش ورود به رشته پزشکی است و برای انتخاب تخصص تصمیم قطعی نگرفته‌ام.

وی در رابطه با نحوه مدیریت زمان میان درس، استراحت و فعالیت‌های غیر درسی بیان کرد: من در سال‌های دهم تا دوازدهم مدرسه می‌رفتم و بعد از بازگشت به خانه معمولا چهار تا ۶ ساعت مطالعه می‌کردم و اگر مطالعه مدرسه را هم حساب کنیم در مجموع زمان درس خواندنم در بعضی روزها به ۱۲ تا ۱۴ ساعت و گاهی حتی ۱۵ ساعت می‌رسید.

هیچ وقت تفریح را به‌طور کامل کنار نگذاشتم

رتبه یکم کنکور تجربی ۱۴۰۵ با بیان اینکه هیچ وقت تفریح را به‌طور کامل کنار نگذاشتم، بیان کرد: تفریح را همیشه حفظ کردم و این موضوع خیلی به من کمک کرد، دوچرخه‌سواری یکی از تفریحاتم بود و حتی بعضی روزها ۲ بار دوچرخه‌سواری می‌کردم اما نه به شکلی که باعث خستگی زیاد شود و آخر هفته‌ها نیز زمانی را برای استراحت و دیدار با دوستان اختصاص می‌دادم.

محمدی در ادامه به مهارت خود در تست‌زنی و سرعت عمل اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از عوامل مهم موفقیت تمرین مستمر و آزمون دادن است، افزود: گاهی در یک روز چند آزمون را پشت سر هم حل و تحلیل می‌کردم.

وی تاکید کرد: تمرکز را باید روی تست‌زنی و به خصوص آزمون زدن گذاشت و فقط داشتن چند کتاب تست و حل تعداد زیادی سؤال کافی نیست بلکه باید آزمون‌های مختلف را کار کرد تا علاوه بر تسلط علمی مدیریت آزمون را هم یاد گرفت.

این دانش آموز نخبه همدانی همچنین بر اهمیت کیفیت مطالعه تاکید دارد، اضافه کرد: ساعت مطالعه زمانی ارزشمند است که به عملکرد واقعی دانش‌آموز منجر شود.

وی با بیان اینکه استفاده از منابع کمک آموزشی، کلاس و آزمون می‌تواند مفید باشد اما نباید دانش‌آموز را وابسته به یک موسسه یا یک منبع خاص کند، ادامه داد: نمی‌توان فقط با کتاب درسی برای کنکور آماده شد و به منابع تست و آزمون نیاز است اما لازم نیست همه منابع را از یک موسسه تهیه کرد و ممکن است یک منبع برای زیست‌شناسی بسیار خوب و منبع دیگری برای فیزیک یا درس دیگری مناسب‌تر باشد و دانش‌آموز باید براساس نیاز خود منبع انتخاب کند و ملاک انتخاب منابع تبلیغات یا موفقیت یک موسسه در معرفی رتبه‌های برتر نباشد.

محمدی با بیان اینکه درخصوص تحصیل در شرایط آموزش مجازی بیان کرد: شرایط مجازی قطعا روی روند درس خواندن تاثیر داشت اما باید خودمان را با شرایط تطبیق می‌دادیم و حتی در مقطعی که رفت و آمد برایم سخت شده بود و شرایط باعث شد بتوانم تمرکزم را بیشتر روی مطالعه در خانه بگذارم.

وی تاکید کرد: دانش‌آموزان در شرایطی که امکان استفاده از کلاس یا آزمون‌های آنلاین وجود ندارد باید بتوانند با اتکا به کتاب‌های درسی و منابع مناسب بخشی از مسیر یادگیری را به شکل خودخوان ادامه دهند.

محمدی در ادامه بر اهمیت استمرار، عملکرد واقعی و تمرکز بر آزمون تاکید کرد و ادامه داد: دانش‌آموز نباید فقط به یک عدد در ساعت مطالعه یا یک هدف بزرگ فکر کند بلکه باید عملکرد روزانه خود را به‌تدریج ارتقا دهد.

موفقیت در کنکور نتیجه استمرار و شناخت توانایی‌های فردی است

علی حمزه‌ئی رتبه هفتم کنکور تجربی ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به اهمیت داشتن هدف مشخص، اظهار کرد: موفقیت در کنکور بیش از آنکه حاصل یک تصمیم ناگهانی باشد نتیجه استمرار و شناخت توانایی‌های فردی است.

وی درباره علاقه خود به تخصص مغز و اعصاب بیان کرد: من به تخصص مغز و اعصاب علاقه داشتم اما این رشته سخت است و زحمت زیادی دارد و باید ببینیم در ادامه تا چه حد حاضر هستیم این سختی را بپذیریم.

این دانش آموز نخبه همدانی ادامه داد: انتخاب رشته تخصصی پزشکی فقط نباید براساس میزان درآمد انجام شود و نیازهای جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی درخصوص مطالعه برای کنکور تصریح کرد: حفظ تعادل روانی در سال کنکور اهمیت زیادی دارد و قرار نیست دانش‌آموز تمام زندگی خود را به درس خواندن محدود کند.

حمزه‌ئی در رابطه با منابع کنکور بر ضرورت استفاده هوشمندانه از منابع تاکید کرد و افزود: دانش‌آموز نباید فقط به دلیل اینکه یک رتبه برتر از کتاب یا آزمون خاصی استفاده کرده است همان مسیر را بدون بررسی شرایط خود تکرار کند.

یک نسخه واحد برای موفقیت وجود ندارد

وی در رابطه با پرهیز از تقلید صرف از برنامه و سبک مطالعه دیگران خطاب به دانش آموزان اضافه کرد: منابع را باید برای خودتان شخصی‌سازی کنید، اینکه یک نفر با یک کتاب یا یک آزمون نتیجه گرفته دلیل نمی‌شود همان منبع برای دیگران هم بهترین انتخاب باشد و نباید بگویید چون فلانی ۱۰ یا ۱۱ ساعت درس خوانده من هم حتما باید ۱۲ ساعت مطالعه کنم و باید روش مناسب خودتان را با آزمون و خطا پیدا کنید.

رتبه هفتم کنکور تجربه ۱۴۰۵ ادامه داد: من اگر بیشتر از ۱۴ ساعت مطالعه کنم بازدهی‌ام کاهش پیدا می‌کند چون خوابم به هم می‌ریزد و احساس می‌کنم فقط دارم عدد ساعت مطالعه را بالا می‌برم.

وی با بیان اینکه کسب نمره بالا در امتحانات نهایی نقشی جدی در نتیجه نهایی کنکور دارد، افزود: من بعد از قبولی در کنکور متوجه شدم که چقدر خوب شد برای امتحانات نهایی انرژی گذاشتم و معدلم بالا شد و توصیه من به دانش‌آموزان این است که از امتحانات نهایی غافل نشوند و تصور نکنند فقط تست زدن برای موفقیت در کنکور کافی است و دانش‌آموزان باید این بخش را بسیار جدی بگیرند.

وی در رابطه به این پرسش که توصیه کاربردی شما به دانش‌آموزانی چیست با بیان اینکه خودتان را بشناسید و مسیر خودتان را پیدا کنید، ادامه داد: تقلید نکنید، منابع و روش مطالعه را برای خودتان شخصی‌سازی کنید اینکه یک نفر با یک روش نتیجه گرفته به این معنا نیست که شما هم دقیقا با همان روش موفق می‌شوید.

آرش محمدی و علی حمزه‌ئی سال‌هاست یکدیگر را می‌شناسند؛ از روزهای مدرسه تا امروز که هر ۲ در جمع رتبه‌های برتر کنکور سراسری قرار گرفته‌اند و حالا قرار است مسیر تازه‌ای را در دانشگاه و رشته پزشکی آغاز کنند؛ مسیری که اگرچه ممکن است در ادامه به انتخاب‌های متفاوتی منتهی شود اما هدف مشترک آن تبدیل دانش و توانایی به خدمت برای جامعه است.