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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

«عروس لبنان» روی آنتن می‌رود؛ روایتی از عشق و ایستادگی در قلب بیروت

«عروس لبنان» روی آنتن می‌رود؛ روایتی از عشق و ایستادگی در قلب بیروت

مستند «عروس لبنان» همزمان با سالگرد ترور معصومه کرباسی، پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «عروس لبنان» به پژوهش و کارگردانی مهدیه‌سادات محور و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، روایتی از زندگی معصومه کرباسی بانوی شیرازی است که زندگی‌اش به لبنان و همسری نخبه در حوزه فناوری اطلاعات پیوند خورد.

او در پاییز ۱۴۰۳ و در جریان حملات هوایی به لبنان، به همراه همسرش به شهادت رسید.

مستند «عروس لبنان» با بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های شخصی معصومه کرباسی، زندگی و سرگذشت او را از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌کند، روایتی که با محوریت پنج فرزند و خانواده‌اش، به ابعاد انسانی و عاطفی زندگی او و جلوه‌هایی از مهربانی، شجاعت و ایستادگی‌اش می‌پردازد.

«عروس لبنان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه هنری رسانه‌ای دیما تولید شده و پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 6976478
عطیه موذن

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