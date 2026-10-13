به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد صدوری ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید شهرستان ساوه اظهار کرد: به حرکت درآوردن چرخ تولید در شرایط جنگی کشور از نیازهای مهم جامعه است و حمایت از تولیدکنندگان باید با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دنبال شود.

وی با اشاره به پیوند زندگی مردم ساوه و آوه با صنعت و اشتغال افزود: هرگونه آسیب به روند تولید و کاهش فرصت‌های شغلی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد؛ از این رو، حمایت از صنایع در شرایط کنونی اهمیتی دوچندان دارد.

دادستان ساوه با بیان اینکه صنعت ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، تصریح کرد: اشتغال و تأمین زندگی خانوارها باید در شمار اولویت‌های اصلی قرار گیرد؛ چراکه بیکاری و مشکلات معیشتی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی و سوءاستفاده دشمن شود.

صدوری ادامه داد: آسیب به بخش صنعت تنها محدود به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیست، بلکه آثار آن می‌تواند به بخش‌های مختلف جامعه، از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نیز سرایت کند و فعالیت این مجموعه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی گفت: تا جایی که در چارچوب قوانین و مقررات امکان‌پذیر است، باید با تسهیل فرایندهای اداری، رفع موانع و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ فرصت‌های شغلی فراهم شود.

دادستان ساوه تصریح کرد: پشتیبانی از صنعتگران و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، اقدامی مؤثر در صیانت از اشتغال و تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی این شهرستان است.