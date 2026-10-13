.به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه‌شنبه در دیدار رئیس، معاونان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با قدردانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاهیان، نقش این مجموعه را در ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی کشور مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر دانش‌بنیان شدن کشاورزی اظهار کرد: دانشگاه پیشران پیشرفت کشور است و برای تحقق ظرفیت‌های علمی باید میدان عمل بیشتری در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد. تحول دانش‌بنیان در کشاورزی نیز بدون بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری امکان‌پذیر نیست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از فاصله موجود میان ظرفیت‌های کشاورزی استان و تحقق کشاورزی دانش‌بنیان افزود: مازندران با وجود جایگاه برجسته در تولیدات کشاورزی، همچنان با مشکلات اولیه‌ای مانند تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان مواجه است و تا رسیدن به کشاورزی دانش‌بنیان فاصله دارد.

آیت الله محمدی لائینی بر ضرورت تقویت همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید حدود مسئولیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک این دو مجموعه به‌روشنی مشخص شود تا از ظرفیت‌های علمی دانشگاه برای حل مسائل بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین لازم است جایگاه جامع این دانشگاه در حوزه کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امنیتی کشور، نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی داخلی هشدار داد و اظهار کرد: دشمنان در پی ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور هستند تا زمینه مداخله از بیرون را فراهم کنند و دانشگاه‌ها از جمله اهداف مورد توجه آنان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی تصریح کرد: موضوعاتی مانند سبک زندگی و عفاف نیز به عرصه تقابل فرهنگی تبدیل شده‌اند و دانشگاهیان باید در کنار مسئولیت‌های علمی، نسبت به این مسائل توجه داشته باشند.

آیت الله محمدی لائینی با برشمردن مسئولیت‌های مختلف دانشگاهیان خاطرنشان کرد: ارتقای دانش و علوم کشاورزی، فعالیت‌های فرهنگی، توجه به مسائل امنیتی و رسیدگی به موضوعاتی مانند زمین‌خواری و مسائل مرتبط با اراضی مراکز تحقیقاتی، از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند مدیریت و پیگیری جدی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی علم با ارزش‌های انسانی و اخلاقی گفت: علم زمانی می‌تواند در خدمت جامعه باشد که با دین، وجدان، انسانیت، شرافت و ارزش‌های اخلاقی همراه شود؛ در غیر این صورت، رشد علمی بدون توجه به این اصول، رشدی یک‌بعدی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان بر تقویت همگرایی میان مجموعه‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشگاهی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج اساتید، بسیج کارکنان و بسیج دانشجویی شد.