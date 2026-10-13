محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گقت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و بررسی‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان طی امروز، سه‌شنبه، عمدتاً ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت وزش باد، ناپایداری‌های جوی در اغلب مناطق استان تشدید می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه جوی با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد بود و در برخی مناطق استان، به‌ویژه نواحی مرتفع، احتمال وقوع بارش‌ها با شدت بیشتری وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده تصریح کرد: ناپایداری‌های جوی به‌صورت کم‌وبیش تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و در این مدت، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

رحمان‌نیا با بیان اینکه شدت ناپایداری‌ها در روز جاری بیشتر از سایر روزهای هفته پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش و شدت آن طی امروز بیشتر است و از این‌رو، لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول به شرایط جوی پیش‌رو توجه داشته باشند.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان زنجان گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق و تشدید موقت شرایط ناپایدار، رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق مستعد بارش، به‌ویژه ارتفاعات، ضروری است.

افزایش موقت سرعت وزش باد در زنجان

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وضعیت وزش باد در روزهای آینده اشاره کرد و افزود: هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، سرعت وزش باد نیز در برخی ساعات افزایش خواهد یافت و این وضعیت به‌ویژه در ساعات بعدازظهر امروز و فردا نمود بیشتری خواهد داشت.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در برخی ساعات می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید برسد و این شرایط به‌صورت موقت در مناطق مختلف استان رخ دهد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به تغییرات جوی در روزهای پیش‌رو، از شهروندان خواست هنگام فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، شرایط جوی را مدنظر قرار دهند و در صورت تشدید وزش باد یا وقوع رگبار و رعدوبرق، احتیاط لازم را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین درباره تغییرات دمایی استان اظهار کرد: با وجود تداوم ناپایداری‌های جوی و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، دمای هوا تا پایان هفته جاری در اغلب مناطق استان با شیبی ملایم و به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

رحمان‌نیا افزود: روند افزایشی دما در روزهای آینده به‌صورت تدریجی خواهد بود و در کنار آن، شرایط ناپایدار جوی شامل افزایش ابر، رگبارهای پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد در برخی ساعات ادامه می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به تغییرپذیری شرایط جوی در روزهای پایانی هفته تأکید کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی پیش‌بینی‌ها، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را دنبال کنند و در زمان وقوع رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در مناطق مرتفع و نقاط مستعد، نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.