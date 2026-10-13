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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

سرپرست وزارت نفت وارد عسلویه شد

سرپرست وزارت نفت وارد عسلویه شد

بوشهر- سرپرست وزارت نفت به منظور بررسی آخرین وضعیت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مستقر در جنوب استان بوشهر وارد عسلویه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد صبح سه‌شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی مستقر در جنوب استان بوشهر وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شد.

سرپرست وزارت نفت پس از ورود به استان، ضمن حضور در گلزار شهدای عسلویه، با آرمان‌های شهدای معزز تجدید بیعت می‌کند.

بازدید از پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی و همچنین بازدید از چند واحد پتروشیمی مستقر در جنوب استان از برنامه‌های سفر سرپرست وزارت نفت به استان بوشهر است.

جلسه ارزیابی و جمع‌بندی روند بازسازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر نیز از دیگر برنامه‌های سرپرست وزارت نفت است.

کد مطلب 6976567

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