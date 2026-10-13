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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

شبکه مرتبط با قاچاق سوخت در مهریز متلاشی شد

شبکه مرتبط با قاچاق سوخت در مهریز متلاشی شد

یزد- دادستان عمومی و انقلاب مهریز از شناسایی و متلاشی‌شدن شبکه مرتبط با قاچاق سوخت و دستگیری یکی از متهمان این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین دهقان اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی اداره اطلاعات شهرستان مهریز، یکی از متهمان فعال در زمینه تولید مشک‌های مورد استفاده برای حمل و قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این متهم در قاچاق حرفه‌ای سوخت مشارکت داشته و در جریان اقدامات اطلاعاتی، شبکه مرتبط با این فعالیت‌های مجرمانه نیز شناسایی و متلاشی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز ادامه داد: متهم پس از طی مراحل قانونی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

دهقان تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل و شبکه‌های سازمان‌یافته مرتبط با این فعالیت‌ها، با جدیت در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

کد مطلب 6976622

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