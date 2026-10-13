برزین ضرغامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه اصفهان در هویت فرهنگی و هنری ایران اظهار کرد: اصفهان علاوه بر برخورداری از هویت مستقل و تاریخی، بخش مهمی از هویت ایران را شکل می‌دهد و یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه صنایع دستی این استان، تقویت ارتباط میان تولیدات هنرمندان و بازار مصرف است.

وی افزود: تقویت حلقه‌های مفقوده میان تولید و مصرف، ضرورتی اساسی برای رونق صنایع دستی اصفهان و ارتقای جایگاه اقتصادی هنرمندان این شهر به شمار می‌رود و باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات تولیدشده از سوی هنرمندان، مسیر مؤثرتری برای ورود به بازارهای داخلی و بین‌المللی پیدا کنند.

تکمیل زنجیره ارزش؛ از حمایت تولید تا برندسازی و ورود به بازار جهانی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی صنایع دستی کفایت نمی‌کند، گفت: تولیدکنندگان و هنرمندان باید برای فعالیت بیشتر تشویق شوند، مورد حمایت قرار گیرند و موانع پیش روی تولید آنان برطرف شود؛ اما در کنار این اقدامات، سایر حلقه‌های زنجیره ارزش نیز باید تقویت شود.

ضرغامی ادامه داد: کمک به بازاریابی، تسهیل دسترسی هنرمندان به بازار، برندسازی محصولات و فراهم‌کردن زمینه اتصال صنایع دستی ایران به اقتصاد جهانی، از جمله اقداماتی است که باید در کنار حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سند زنجیره ارزش تولید صنایع دستی بیان کرد: این سند با هدف تکمیل حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف تدوین شده و یکی از اقداماتی که در دوره مدیریتی کنونی آغاز شده، پیگیری عملیاتی‌سازی این سند و تبدیل رویکردهای پیش‌بینی‌شده در آن به اقدامات اجرایی است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در این رویکرد، حمایت‌ها نباید صرفاً به حلقه نخست زنجیره، یعنی تولید، محدود شود؛ بلکه باید فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با عرضه، بازاریابی و توسعه بازار نیز امکان بهره‌مندی از حمایت‌ها را داشته باشند.

حمایت از بازارگاه‌ها و بازنگری در مقررات بازدارنده صنایع دستی

ضرغامی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای توسعه بازار صنایع دستی اظهار کرد: اگر یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی بازارگاه و ایجاد بستر جدید عرضه محصولات صنایع دستی اقدام کند، باید امکان حمایت از چنین فعالیت‌هایی فراهم باشد؛ چراکه توسعه این کسب‌وکارها می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و تقویت ارتباط میان هنرمند و مصرف‌کننده کمک کند.

وی اضافه کرد: در کنار حمایت‌های مالی، باید نهادهایی که می‌توانند در اجرای زنجیره ارزش نقش مؤثر داشته باشند، شناسایی و گرد هم آورده شوند تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها برای افزایش اثربخشی برنامه‌ها استفاده شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به تأثیر قوانین و مقررات بر فعالیت‌های این حوزه گفت: در زمینه صنایع دستی، مقررات متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها به‌صورت عمومی برای موضوعات مختلف تدوین شده‌اند، اما ممکن است در اجرا بر فعالیت‌های صنایع دستی نیز تأثیر بگذارند.

ضرغامی تصریح کرد: در این زمینه باید مقررات موجود بررسی و در موارد لازم شفاف‌سازی شود؛ همچنین در حوزه‌هایی که صنایع دستی به ضوابط ویژه نیاز دارد، باید قواعد و مقررات متناسب با ویژگی‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی موانع مقرراتی در مسیر صادرات صنایع دستی، از جمله موضوع پیمان‌سپاری ارزی، خاطرنشان کرد: اصلاح مقررات مرتبط به‌تنهایی کافی نیست و اجرای اصلاحات نیز اهمیت اساسی دارد؛ ازاین‌رو، رفع موانع قانونی و اجرایی باید در کنار تکمیل زنجیره ارزش و توسعه بازار دنبال شود تا زمینه رونق اقتصادی صنایع دستی و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شود.