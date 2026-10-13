قدرت جمهوری اسلامی؛ تداعی کننده قدرت امپراتوری بزرگ ایران باستان

یادداشت مهمان- حجت الاسلام داود مهدوی‌زادگان، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی؛ رژیم استبدادی و وابسته پهلوی از آنجا که بر آمدنش به کمک انگلیسی ها و روشنفکران غربزده بود همواره با بحران مشروعیت تاریخی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کرد. از این رو، پهلوی ها سعی داشتند از طریق باستان گرایی خود را امتداد امپراتوری جهانی ایران باستان جلوه دهند.

آنها برای حل بحران مشروعیت ایدئولوژیک جشن های پر هزینه ی نمایشی دو هزار پانصد ساله را برگزار کردند و در خطاب به کوروش گفتند که آسوده بخواب که ما بیداریم.

ولی جهان این بیداری را احساس نکرد. چون هیچ نشانی از امپراتوری بزرگ ایران باستان را در نظام وابسته پهلوی نمی دیدند تا گمان به بیداری بازمانده امپراتوری ایران باستان ببرند. قدرت پهلوی آنقدر پوشالی بود که حتی تداعی کننده قدرت یک کشور جهان سومی هم نبود تا چه رسد به امپراتوری بزرگ ایران باستان.

اما وقتی بزرگترین قدرت امروز جهان به خیال تصرف یک هفته ای به ایران حمله می کند ولی با قدرت متصلب و پولادین ایرانیان روبرو می شود آنگاه است که امپراتوری بزرگ ایران باستان را به یاد می آورد. به همین خاطر، وزیر خارجه اش مارک ربیو از هزاران کیلومتر آن طرف تر سراسر سیمه به آتن سفر می کند تا غرب را از برآمدن دوباره امپراتوری بزرگ ایران باستان هشدار دهد.

دو جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران اسلامی در یک سال گذشته جای تردید نگذاشته که زنده َشدن خاطره امپراتوری بزرگ هخامنشی در ذهن و زبان وزیر خارجه آمریکا از مشاهده قدرت جمهوری اسلامی است و نه نمایش فانتزی ایران باستان در جشن های دو هزار و پانصد ساله. با نمایش فانتزی پر زرق و برق که نمی شود خود را وارث و امتداد آن امپراتوری با شکوه معرفی کرد.

البته جمهوری اسلامی برای اثبات مشروعیت سیاسی خود به مانند پهلوی هیچ نیازی به انتسابش به امپراتوری ایران باستان ندارد. چنین انتسابی از ناحیه دشمنان است که قدرت جمهوری اسلامی را تداعی کننده قدرت امپراتوری بزرگ ایران باستان می دانند. لکن قدرت آن امپراتوری باستانی بخشی از قدرت جمهوری اسلامی است. چون ریشه های قدسی و فرّهی نظام سیاسی امامیه خیلی عمیق تر و راسخ تر و والاتر از فلسفه سیاسی ایران باستان است.