به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی آموزش‌وپرورش استان قم اظهار کرد: در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، ۷۹ پروژه با زیربنای حدود ۱۷۵ هزار مترمربع و ظرفیت نزدیک به ۸۰۰ کلاس درس برای استان هدف‌گذاری شده است

وی افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه دانش‌آموزی و کاهش تراکم کلاس‌ها دنبال می‌شود و تلاش مجموعه نوسازی مدارس بر این است که زمینه تحصیل دانش‌آموزان در محیطی مناسب‌تر فراهم شود



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با بیان اینکه وضعیت سرانه فضای آموزشی استان در سال‌های گذشته با کمبودهایی مواجه بوده است، گفت: در ابتدای آغاز مسئولیت بنده، سرانه فضای آموزشی استان حدود ۴.۲ مترمربع بود که با مشارکت دولت، خیران مدرسه‌ساز و همراهی مردم، این شاخص به حدود ۴.۹ مترمربع رسیده است



اجتهادی ادامه داد: با وجود بهبود شاخص‌های آموزشی، وضعیت موجود همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس استان به حدود ۳۵ نفر می‌رسد که لازم است با توسعه فضاهای آموزشی، این میزان به کمتر از ۳۰ نفر کاهش یابد



وی با تأکید بر اینکه کاهش تراکم کلاس‌های درس باید محور اصلی برنامه‌ریزی‌های عمرانی آموزش‌وپرورش باشد، تصریح کرد: هدف‌گذاری پروژه‌های استان نیز بر همین اساس انجام شده و توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی دانش‌آموزان و پراکندگی جمعیت دنبال شود



توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت مردم شتاب گرفت



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به نقش مردم در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: بخش مهمی از پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در این حوزه حاصل مشارکت خیران و همراهی مردم بوده است و مدیران استانی و ملی نیز در تحقق این روند نقش داشته‌اند



وی افزود: با وجود افزایش سرانه فضای آموزشی در سال‌های اخیر، همچنان به اجرای طرح‌های جدید نیاز داریم و نمی‌توان با اتکا به اقدامات گذشته، از ادامه مسیر توسعه مدارس غافل شد.



اجتهادی با اشاره به مقیاس و هزینه اجرای پروژه‌های آموزشی بیان کرد: برخی طرح‌های استان شامل احداث هنرستان‌های بزرگ با زیربنای پنج تا شش هزار مترمربع است که هزینه ساخت هر یک از آن‌ها با نرخ‌های فعلی به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و در برخی موارد هزینه‌ها می‌تواند به ارقام بالاتری نیز برسد.



وی خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌ها، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، یکی از مسائل جدی مجموعه نوسازی مدارس است و همراهی خیران در چنین شرایطی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها گفت: برنامه‌ریزی انجام‌شده بر تکمیل ۲۴ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۲۵ پروژه دیگر از مجموع طرح‌های هدف‌گذاری‌شده متمرکز بود و تا آغاز سال تحصیلی حدود ۱۰ پروژه به پایان رسید.



اجتهادی افزود: تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مالی موردنیاز، تا دهه مبارک فجر و پایان سال، سایر پروژه‌های در دست اجرا نیز به سرانجام برسند و امکان بهره‌برداری از فضاهای جدید آموزشی فراهم شود.



تأمین منابع مالی، شرط تکمیل طرح‌هاست



وی با اشاره به محدودیت منابع عمرانی اظهار کرد: در شرایط فعلی، منابع دولتی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای حوزه ساخت‌وساز نیست و برای تکمیل پروژه‌های آموزشی باید مسیرهای تأمین مالی متنوع‌تری مورد توجه قرار گیرد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم مولدسازی دارایی‌ها را یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع دانست و افزود: پیگیری ظرفیت‌های مولدسازی و استفاده از فرصت‌های ایجادشده در طرح‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند در تأمین فضاهای آموزشی موردنیاز نقش مؤثری داشته باشد.



اجتهادی با اشاره به آغاز ساخت حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در استان قم گفت: فارغ از ارزیابی‌های مربوط به نحوه شکل‌گیری این طرح‌ها، نیازهای جمعیتی و آموزشی ناشی از توسعه سکونتگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و تأمین فضای آموزشی متناسب با جمعیت ساکن در این مناطق ضروری است.



وی تأکید کرد: توسعه مسکن بدون توجه کافی به زیرساخت‌های موردنیاز، از جمله مدارس، می‌تواند نیازهای جدیدی در حوزه آموزش ایجاد کند و لازم است در برنامه‌ریزی‌های مرتبط، موضوع تأمین فضای آموزشی نیز با جدیت دنبال شود.



مدارس قم با افزایش جمعیت دانش‌آموزی روبه‌رو شدند



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به افزایش مراجعات برای ثبت‌نام در مدارس دولتی در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: در روزهای پایانی شهریورماه، آموزش‌وپرورش استان از افزایش حدود سه هزار نفری دانش‌آموزان مدارس دولتی خبر داد که بخشی از این تغییر ناشی از جابه‌جایی دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی بود.



اجتهادی با اشاره به فعالیت چندین‌ساله برخی خانواده‌های خیر در حوزه مدرسه‌سازی گفت: خانواده‌هایی مانند احمدی، اشراقی و برقعه‌ای از جمله مجموعه‌هایی هستند که در کنار یکدیگر برای احداث فضاهای آموزشی مشارکت داشته‌اند و اقدامات آنان می‌تواند برای نسل‌های بعدی نیز الهام‌بخش باشد.



وی تأکید کرد: رسانه‌ها با پیگیری زندگی و فعالیت خیران می‌توانند جامعه را با ابعاد تلاش‌های آنان آشنا کنند و زمینه تقویت فرهنگ مشارکت در ساخت مدارس را فراهم آورند.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به برگزاری جشنواره‌های خیران مدرسه‌ساز گفت: هدف اصلی این برنامه‌ها باید تبیین جایگاه مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی و معرفی الگوهای ماندگار خیرخواهی باشد تا تلاش‌های انجام‌شده در این عرصه به‌درستی برای جامعه روایت شود.



وی افزود: این وضعیت در روزهای آغاز سال تحصیلی ضرورت تأمین امکانات و تجهیزات بیشتر را به دنبال داشت و برای جلوگیری از بروز مشکل در محل استقرار دانش‌آموزان، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ صندلی از سوی مجموعه نوسازی مدارس در اختیار مدارس قرار گرفت که بخشی از این اقدام نیز با پیگیری آموزش‌وپرورش انجام شد.



اجتهادی با بیان اینکه پشتیبانی از مدارس و همکاری با مجموعه آموزش‌وپرورش از اولویت‌های این اداره‌کل است، تصریح کرد: محدودیت امکانات نباید به محروم ماندن دانش‌آموزان از حداقل تجهیزات موردنیاز منجر شود و در همین راستا، تأمین تجهیزات ضروری و کمک به رفع کمبودهای مدارس در دستور کار قرار گرفته است.



وی ادامه داد: در تابستان گذشته، نزدیک به ۱۵۰ مدرسه در قالب برنامه‌های مختلف بهسازی و تعمیر شد و اقداماتی از جمله تعمیرات اساسی، بهسازی فضاها، آسفالت محوطه، اجرای ایزوگام و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی در این مدارس انجام گرفت.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات تابستانی در قالب این طرح انجام شد و در کنار تعمیر و بهسازی مدارس، بازسازی تجهیزات فرسوده نیز مورد توجه قرار گرفت



بازسازی تجهیزات فرسوده در دستور کار قرار گرفت



اجتهادی با اشاره به بازسازی میز و نیمکت‌های مدارس گفت: به‌جای کنار گذاشتن بخشی از تجهیزات قدیمی، نزدیک به یک‌هزار صندلی و میز و نیمکت فرسوده بازسازی شد تا پس از تعمیر و تعویض بخش‌های آسیب‌دیده، دوباره در چرخه استفاده مدارس قرار گیرد.



وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در تابستان، همچنان برخی بخش‌های مدارس به توجه بیشتری نیاز دارند و سرویس‌های بهداشتی از جمله فضاهایی هستند که باید برای بهبود وضعیت آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات مدارس اظهار کرد: در حوزه آسفالت مدارس، اقدامات لازم در نقاط موردنیاز انجام شده است و موارد باقی‌مانده نیز باید شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.



اجتهادی همچنین از فعالیت مؤسسان مدارس غیردولتی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: در استان قم تعدادی پروژه بزرگ‌مقیاس غیردولتی در حال احداث است و برخی مؤسسان حتی در سایت‌های مسکن نیز برای ساخت مدرسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.



وی افزود: مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فضاهای آموزشی می‌تواند بخشی از نیازهای موجود را پوشش دهد و در کنار اقدامات دولت و خیران، زمینه افزایش ظرفیت مدارس را فراهم کند.



یاد شهدای دانش‌آموز در مسیر خدمت زنده می‌ماند



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: فقدان رهبر شهید و دانش‌آموزانی که در این حوادث جان خود را از دست دادند، ضایعه‌ای سنگین است و این رخدادها در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.



اجتهادی با اشاره به حمله به مناطق مسکونی قم و شهادت اعضای یک خانواده در محدوده پردیسان گفت: در یکی از ساختمان‌های آسیب‌دیده در مجاورت مدرسه انقلاب اسلامی، ۱۰ نفر به شهادت رسیدند که چهار نفر از آنان دانش‌آموز و اعضای یک خانواده بودند.



وی افزود: شهیده مبینا مهدی نیز از دانش‌آموزان مدرسه انقلاب اسلامی بود که در این حادثه جان خود را از دست داد و به همین مناسبت، برنامه‌هایی برای پاسداشت یاد این دانش‌آموز شهید در فضای مدرسه پیش‌بینی شده است.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم تصریح کرد: با وجود دشواری‌های ناشی از این حوادث، فعالیت مجموعه نوسازی مدارس متوقف نشد و همکاران این مجموعه از روزهای نخست پس از حادثه، با حضور در محل کار و سرکشی به کارگاه‌های ساختمانی، روند اجرای پروژه‌ها را ادامه دادند.



اجتهادی خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط موجود و مشکلات مالی و تورم بر سرعت اجرای برخی طرح‌ها تأثیر گذاشته است، تلاش مجموعه بر این است که پروژه‌های آغازشده با وجود محدودیت‌ها ادامه یابد و به مرحله بهره‌برداری برسد.



خیران مدرسه‌ساز سرمایه‌های ماندگار استان هستند



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت معرفی خیران مدرسه‌ساز و روایت زندگی آنان اظهار کرد: فعالیت خیران مدرسه‌ساز نباید صرفاً در قالب برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مناسبتی دیده شود، بلکه لازم است رسانه‌ها با پرداختن به زندگی، انگیزه‌ها و اقدامات آنان، ابعاد این مشارکت ارزشمند را برای جامعه روشن کنند.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم افزود: شمار زیادی از خیران با انگیزه‌های انسانی و اعتقادی، سال‌های طولانی برای ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی تلاش کرده‌اند و برخی از آنان حتی تمایلی به انتشار نام خود ندارند.