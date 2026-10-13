به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (۲۱مهر ۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و همچنین نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، استفساریه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، گزارش بررسی کمیسیون‎ های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع در مورد مغایرت‌های این استفساریه با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد.

پس از استماع اظهارات رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و توضیحات نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از روند تصویب این مصوبه در قوه مقننه و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در نهایت اعضای هیئت عالی نظارت، این استفساریه را به دلیل قانون‌گذاری جدید و ایجاد تعهد مالی خارج از سقف منابع، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت دانستند.

در ابتدای این جلسه، کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یاوه‌گویی مقامات رژیم تروریست آمریکا گفت: اخیرا وزیر خارجه این دولت جنایتکار، ظاهرا تحت تاثیر سفیر آمریکا در یونان، اباطیل و یاوه سرایی‌هایی علیه تمدن بزرگ ایران به زبان آورده است. هر چند در گفتار وی اعتراف ناخواسته‌ای به شکست‌های غرب در گذشته و حال وجود داشت.

کدخدایی در ادامه خطاب به سران دولت تروریست آمریکا گفت: آنها باید پاسخگوی جنایت‌های بی‌شمار خود از جمله کشتار بی گناهان در ویتنام، افغانستان و عراق و خون‌های کودکان و مادرانی باشند که در سرزمین اسلامی ما در میناب و لامرد بر زمین ریختند.