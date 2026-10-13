اعلام محدودیت ترافیکی اجتماع جان فدایان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «محمد طریقی» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل اظهار کرد: پلیس راهنمایی ورانندگی استان به منظور برگزاری هر چه بهتر وباشکوهتر رزمایش و اجتماع بزرگ جان فدایان اردبیلی و پیشگیری از حوادث وسوانح ترافیکی ممنوعیت وتمهیدات ترافیکی در معابر منتهی به محل اجرای مراسم را اعمال خواهد نمود.

وی افزود: از ساعت ۸ صبح تمامی معابر منتهی به محل اجرای مراسم از جمله ایستگاه سرعین به میدان ارتش، تقاطع عطایی به سمت میدان بسیج، میدان بسیج به سمت ارتش، تقاطع رضازاده به سمت بسیج، میدان قدس به سمت بیمارستان قائم، وتمامی کوچه‌ها و معابر منتهی به خیابان ارتش محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ طریقی در پایان گفت: درخواست پلیس راهنمایی ورانندگی استان ازهمشهریان گرامی این است که خادمان وخدمتگذاران خود را در جهت خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند.