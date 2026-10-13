به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز سه‌ شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه به عرضه محصولی رقابتی به بازار جهانی نفت ادامه خواهد داد. هیچ ارتباط مستقیمی میان تصمیم ایالات متحده در خصوص گازوئیل روسیه و موضع مسکو در مذاکرات نمی‌بینیم.

سخنگوی کرملین سپس اضافه کرد: کشورهای اروپایی نیز مانند دیگر کشورهای جهان از خریداران نفت روسیه هستند. توافق روسیه و آمریکا درباره سوخت دیزل در راستای منافع آمریکا، بازارهای جهانی انرژی و روسیه است. قصد اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا درباره سوخت دیزل می‌تواند مانع اجرای توافق میان دو کشور شود.

پسکوف سپس اضافه کرد: مسکو تاکنون فقط گزارش‌ های رسانه‌ ای درباره طرح صلح آمریکا و اروپا برای حل‌ و فصل مناقشه اوکراین را دیده است.

این در حالیست که دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که آمریکا و اروپا در حال تدوین پیشنهادی مشترک برای حل‌وفصل جنگ اوکراین هستند.

ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست ادعا کرده بود که طرح پیشنهادی ۴ محور اصلی دارد و قرار است منافع اقتصادی و امنیتی اوکراین و روسیه را به‌عنوان مبنایی برای توافق بر سر مسائل سرزمینی در نظر بگیرد.