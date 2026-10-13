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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

مسکو: طرح صلح آمریکا و اروپا درباره اوکراین را در رسانه‌ها دیده‌ایم

مسکو: طرح صلح آمریکا و اروپا درباره اوکراین را در رسانه‌ها دیده‌ایم

سخنگوی کرملین درباره برخی اخبار پیرامون «طرح صلح آمریکا و اروپا درباره اوکراین»، اعلام کرد که آن را فقط در رسانه‌ها دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز سه‌ شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه به عرضه محصولی رقابتی به بازار جهانی نفت ادامه خواهد داد. هیچ ارتباط مستقیمی میان تصمیم ایالات متحده در خصوص گازوئیل روسیه و موضع مسکو در مذاکرات نمی‌بینیم.

سخنگوی کرملین سپس اضافه کرد: کشورهای اروپایی نیز مانند دیگر کشورهای جهان از خریداران نفت روسیه هستند. توافق روسیه و آمریکا درباره سوخت دیزل در راستای منافع آمریکا، بازارهای جهانی انرژی و روسیه است. قصد اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا درباره سوخت دیزل می‌تواند مانع اجرای توافق میان دو کشور شود.

پسکوف سپس اضافه کرد: مسکو تاکنون فقط گزارش‌ های رسانه‌ ای درباره طرح صلح آمریکا و اروپا برای حل‌ و فصل مناقشه اوکراین را دیده است.

این در حالیست که دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که آمریکا و اروپا در حال تدوین پیشنهادی مشترک برای حل‌وفصل جنگ اوکراین هستند.

ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست ادعا کرده بود که طرح پیشنهادی ۴ محور اصلی دارد و قرار است منافع اقتصادی و امنیتی اوکراین و روسیه را به‌عنوان مبنایی برای توافق بر سر مسائل سرزمینی در نظر بگیرد.

کد مطلب 6976933

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