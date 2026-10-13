دیدار رئیس فدراسیون جودو با استاندار البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو امروز سه شنبه ۲۱ مهر با حضور در استانداری البرز با مجتبی عبداللهی استاندار البرز دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار که با حضور رضا مدنی پیشکسوت جودو، عباس سلگی رئیس انجمن دفاع شخصی و مهدی خوشی سرپرست تیم‌های ملی برگزار شد، مسائل روز جودو استان البرز و راهکارهای توسعه و تقویت زیرساخت‌های این رشته ورزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



یکی از محورهای مهم این نشست موضوع ساخت خوابگاه جودو در استان البرز بود، موضوعی که با توجه به نیازهای ورزشکاران و ضرورت فراهم‌سازی امکانات مناسب برای اردوهای تمرینی و آماده‌سازی تیم‌ها مورد توجه قرار گرفت و استاندار البرز در این خصوص قول مساعد داد.



قدرت‌الله سیف سرپرست هیأت جودو استان البرز و معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز نیز در این دیدار حضور داشت.