پویش سفیران سلامت با شعار ورزش پاک در تبریز برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پویش سفیران سلامت (طرح ضربتی بازدید از اماکن ورزشی با شعار ورزش پاک) بمناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش به ریاست جابر اسدی رئیس اداره ورزش و جوانان و با حضور نورالدین الفدا معاون اداره، نبوی نماینده فرمانداری، یونس قوام رئیس هیات پزشکی ورزشی، فرهادی نماینده پلیس اماکن، مسئولین هیات های ورزشی سوارکاری، ورزش های آبی، بدنسازی، فوتبال و تکواندو امروز سه شنبه بیست و یکم مهر ماه در سالن جلسه اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز برگزار شد.

جابر اسدی با اشاره به تعداد اماکن ورزشی مجوزدار در سطح شهرستان تبریز افزود: با توجه به فعالیت ۸۷۸ اماکن ورزشی در سطح شهرستان تبریز لزوم بازرسی، نظارت و کنترل این اماکن از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای اولین بار در کشور پویش سفیران سلامت در قالب بازرسی از اماکن ورزشی همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش انجام خواهد گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده در نظر داریم این پویش را برای روز دوم هفته تربیت بدنی با ۵۰ اکیپ تیمی و با حضور بازرسان اماکن ورزشی، نمایندگان اداره ورزش و جوانان، پلیس اماکن، نماینده غذا و دارو در شهر تبریز برگزار کنیم.

اسدی از اهداف برگزاری این پویش به ارتقاء کیفیت خدمات دهی باشگاه ها به ورزشکاران، افزایش آمار بیمه ورزشی و سازمان یافته هیات های ورزشی و همچنین بررسی و افزایش سرانه ورزشی در سطح شهرستان عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان این موضوع که کلیه فعالیت های اماکن ورزشی لزوما با اخذ بیمه ورزشی برای تک تک ورزشکاران حاضر در اماکن انجام خواهد گرفت، اذعان داشت: در صدد تشکیل شبکه اطلاعاتی و آماری بین اداره ورزش و جوانان و هیات های ورزشی هستیم تا در برنامه ریزی های ورزشی از این اطلاعات کسب شده بهره مند شویم.

یونس قوام لاله با اشاره به این موضوع که عقل سالم در بدن سالم است، اضافه کرد: با برگزاری این پویش به دنبال ورزش پاک هستیم و در این راه با همراهی اداره ورزش و جوانان و همچنین هیات های ورزشی می خواهیم سلامت اجتماعی اماکن ورزشی را حفظ کنیم تا ورزشکاران که اکثر آنان جوانان هستند با مشکلات بیماری و حتی مرگ دست به گریبان نباشند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی تاکید کرد: فروش هر نوع دارو، پروتئین و مکمل های ورزشی در هیچ یک از باشگاه های ورزشی مجاز نبوده و با این موضوع برخورد خواهیم کرد و حتی در صورت عدم رعایت مقررات از سوی موسسین باشگاه ها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

قوام لاله با اشاره به اهمیت و مزایای بیمه ورزشی اظهار کرد: ورزشکاران رشته های مختلف با پرداخت هزینه ۲۱۰ هزار تومان برای یک سال از دریافت ۸۰ درصد تا سقف ۹۰ میلیون تومان می توانند هزینه درمان خسارت وارده حین ورزش را دریافت کنند.