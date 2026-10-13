فهرست اهداف نیروهای مسلح یمن در ریاض در صورت حمله به صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن فهرست اهداف این نیروها را در ریاض پایتخت عربستان در صورت هر گونه حمله احتمالی این کشور به صنعا اعلام کرد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن که سرتیپ یحیی سریع در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، آمده است: نیروهای مسلح یمن از همه غیرنظامیان سعودی می‌خواهند که فوراً محل‌های اعلام شده در زیر را تخلیه کنند و از اهدافی که نیروهای مسلح ما در صورت ادامه حملات اعلام شده دشمن سعودی به صنعا، هدف قرار خواهند داد، دوری کنند:

۱. مقر شرکت آرامکو در الدمام

۲. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض

۳. پالایشگاه آرامکو در ریاض

در بیانیه نیروهای مسلح یمن تأکید شده است: به همه کارکنان و غیرنظامیان در اطراف تأسیسات وابسته به شرکت نفتی آٰرامکو هشدار می دهیم که آنجا را ترک کنند و از آن دور بمانند چرا که هدف نظامی برای نیروهای ما است.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح یمن بار دیگر به همه کارمندان، کارشناسان، مهندسان و کارگران در تمام تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار می‌دهند که از مناطقی که هدف برای نیروهای ما محسوب می شود، دوری کنند تا جان خود را به خطر نیندازند. این هشدار تأسیساتی که قبلاً هدف قرار گرفته باشند و تأسیسات دیگر را نیز شامل می شود.