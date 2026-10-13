به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سفارت فرانسه در عربستان سعودی امروز سه‌شنبه از شهروندان فرانسوی خواست از مراجعه به فرودگاه‌های ریاض، جده و دمام خودداری کنند و به آنها توصیه کرد از سفر به این شهرها پرهیز کنند.

سفارت فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت امنیتی، به طور جدی به شهروندان فرانسوی توصیه می‌شود از سفر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض یا توقف در آن خودداری کنند. این توصیه شامل فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز در جده و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز می‌شود.

این سفارتخانه در ادامه تأکید کرد: سفر به شهرهای ریاض، جده و دمام به جز در موارد ضروری، توصیه نمی‌شود.