مهدی المشاط: متجاوزان سعودی قبل از آنکه دیر شود باید یمن را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد که حملات این کشور علیه عربستان سعودی «عاقلانه و برحق» است و هدف آن وادار کردن دشمن به پایان دادن به تجاوز و محاصره علیه یمن است.

«مهدی المشاط» در سخنرانی ویدئویی به مناسبت شصت‌وسومین سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر افزود: سالروز شصت و سومین سالگرد انقلاب جاویدان ۱۴ اکتبر را به رهبر انقلاب، ملت یمن و نیروهای مسلح تبریک می‌گوییم. شصت و سومین سالگرد انقلاب ماندگار ۱۴ اکتبر را گرامی می‌داریم و مبارزات و فداکاری‌های پدران و نیاکانمان را در رویارویی با اشغالگری انگلیس و نفی هرگونه تحت‌الحمایگی و قیمومیت یادآوری می‌کنیم.

وی ادامه داد: هدف حملات یمن، وادار کردن عربستان به پایان‌دادن به تجاوز و محاصره یمن است و اینکه این حملات به چه کسی ضرر یا سود می‌رساند، دغدغه ما نیست، بلکه نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره این کشور است. نبرد ما با هدف وادار کردن عربستان به پایان‌دادن به تجاوز و محاصره ۱۲ ساله، بازپس‌گیری ثروت‌های ملی و اخراج تمام اشغالگران از خاک کشور صورت می‌گیرد. تنها راه‌حل پیش‌رو پایان دادن به تجاوزات است و متجاوزان به یمن باید پیش از آنکه دیر شود، خاک این کشور را ترک کنند.

المشاط تأکید کرد: یمن مصمم به مقابله با رژیم سعودی تا زمان پایان تجاوز و محاصره است و تحرکات و تجیهیزات نظامی و مزدوران آن را با هدف جلوگیری از اشغال یمن هدف قرار خواهد داد. به فریب‌خوردگانی که رژیم سعودی آن‌ها را در چارچوب بسیج نیروهای خود به شبه‌نظامی تبدیل کرده می‌گویم همان‌طور که تاریخ در گذشته مزدوران استعمار انگلیس را بیرون انداخت، امروز نیز شما را دور خواهد انداخت، مگر اینکه هرچه سریع‌تر به خود آیید و جبران کنید.

این مقام ارشد یمنی تکرار ادعاهای دروغین ریاض مبنی بر هدف قرار گرفتن مدینه منوره را نشانه عجز، شکست و هم‌راستایی آن با توطئه‌های صهیونیستی دانست و رژیم سعودی را مسئول کامل هرگونه تعدی به مقدسات یا تلاش برای متهم کردن ملت یمن معرفی کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر اینکه مقدسات خط قرمز بوده و در برابر هرگونه حماقتی سکوت نخواهند کرد، از دولت‌ها و نهادهای حامی ادعاهای رژیم سعودی خواست مواقف خود را بازبینی کنند.

وی ضمن محکوم کردن جنایات ائتلاف سعودی علیه غیرنظامیان و تأکید بر حق مشروع پاسخگویی، خاطرنشان کرد که دریانوردی بین‌المللی کاملاً امن است و صنعا به تعهدات خود پایبند است، اما اقدام رژیم سعودی در تبدیل منطقه باب‌المندب به منطقه جنگی، امنیت دریانوردی را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید آن را محکوم کند.

مهدی المشاط در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: به دلاورمردان نیروهای مسلح و امنیتی برای دستاوردهایشان در تارومار کردن تجمعات دشمن سعودی درود می‌فرستیم، و از آزادگان استان تعز به خاطر همکاری در دور نگه‌داشتن این شهر از توطئه‌ها قدردانی می‌کنیم. بار دیگر به دولت‌های عربی و اسلامی توصیه می‌کنیم به تلاش‌های رژیم سعودی برای کشاندن آن‌ها به باتلاق تجاوز به یمن — که در راستای اهداف و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه صورت می‌گیرد — توجه نکنند.