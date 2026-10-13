به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در خیابان کتانباف، نبش خیابان جهانیان رخ داد و آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز پس از حضور به‌موقع در محل، عملیات مهار آتش و جست‌وجو در ساختمان را آغاز کردند.

نیروهای عملیاتی با اجرای اقدامات تخصصی اطفای حریق و بررسی بخش‌های مختلف ساختمان، موفق شدند هشت شهروند گرفتار در دود و آتش را نجات داده و به مکانی امن منتقل کنند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در آپارتمان‌های مسکونی، از شهروندان خواست: در صورت بروز هرگونه حریق یا وضعیت اضطراری، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی عملیات اطلاع دهند.