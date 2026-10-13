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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

آتش‌نشانان اهوازی ۸ شهروند را از میان حریق نجات دادند

آتش‌نشانان اهوازی ۸ شهروند را از میان حریق نجات دادند

اهواز - سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از نجات جان هشت نفر از شهروندان گرفتار در حریق یک واحد مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در خیابان کتانباف، نبش خیابان جهانیان رخ داد و آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز پس از حضور به‌موقع در محل، عملیات مهار آتش و جست‌وجو در ساختمان را آغاز کردند.

نیروهای عملیاتی با اجرای اقدامات تخصصی اطفای حریق و بررسی بخش‌های مختلف ساختمان، موفق شدند هشت شهروند گرفتار در دود و آتش را نجات داده و به مکانی امن منتقل کنند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در آپارتمان‌های مسکونی، از شهروندان خواست: در صورت بروز هرگونه حریق یا وضعیت اضطراری، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی عملیات اطلاع دهند.

کد مطلب 6977097

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