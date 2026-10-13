کیارش بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال بارندگی‌های شدید، اظهار داشت: بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی باید برای پیشگیری از خسارات احتمالی و حفاظت از سرمایه‌های تولیدی، اقدامات لازم را با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت بیمه مزارع و محصولات آبزی‌پروری، افزود: آبزی‌پروران باید از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار باشند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای تکمیل پوشش بیمه‌ای مزارع خود انجام دهند.

مدیرکل شیلات لرستان لایروبی کانال‌های ورودی و مسیرهای انتقال آب را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و گفت: پاک‌سازی و بررسی مستمر کانال‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های آب و اطمینان از عملکرد صحیح دریچه‌ها و تأسیسات، در پیشگیری از اختلال در جریان آب و مدیریت شرایط نامساعد جوی اهمیت دارد.

بیرانوند همچنین بر ضرورت مدیریت تراکم ماهیان در استخرها تأکید کرد و ادامه داد: تنظیم تراکم متناسب با شرایط فنی و ظرفیت استخرها می‌تواند به حفظ سلامت ماهیان و کاهش تلفات احتمالی کمک کند.

وی تأمین سوخت کافی برای تجهیزات اضطراری را ضروری دانست و تصریح کرد: بهره‌برداران باید سوخت موردنیاز تجهیزات، به‌ویژه دیزل‌ژنراتورها، را از قبل تأمین کنند و با روشن‌کردن این دستگاه‌ها دست‌کم یک روز در میان، از سلامت و آمادگی عملکرد آن‌ها در زمان قطعی احتمالی برق اطمینان حاصل کنند.

توصیه به عرضه ماهیان بازاری و توقف موقت ذخیره‌سازی بچه‌ماهی

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به ضرورت مدیریت اقتصادی مزارع در شرایط هشدار جوی، اظهار داشت: در صورت رسیدن ماهیان به وزن و اندازه مناسب بازار، بهره‌برداران با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی، برای عرضه به‌موقع محصولات خود اقدام کنند تا از افزایش خطرات احتمالی و تحمیل خسارات اقتصادی جلوگیری شود.

بیرانوند افزود: همچنین توصیه می‌شود تا زمان عبور از شرایط هشدار و تثبیت وضعیت منابع آبی، از رهاسازی و ذخیره‌سازی بچه‌ماهی جدید در استخرها خودداری شود.

وی با تأکید بر لزوم بازبینی مستمر تأسیسات و تجهیزات مزارع پرورش ماهی، خاطرنشان کرد: آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری، رعایت دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی و توجه به هشدارهای مراجع ذی‌صلاح، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از ذخایر آبزیان دارد.

مدیرکل شیلات لرستان در پایان از تمامی آبزی‌پروران استان خواست توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند و با انجام به‌موقع اقدامات لازم، از سرمایه‌های تولیدی خود در برابر پیامدهای احتمالی شرایط نامساعد جوی محافظت کنند.