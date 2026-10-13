به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: کی‌ یف به طور هدفمند برای بی‌ ثبات کردن بازارهای جهانی انرژی و غذا به نفتکش‌ ها حمله می‌کند. اثربخشی حملات تلافی‌ جویانه روسیه علیه ظرفیت های نظامی- اقتصادی رژیم زلنسکی آشکار شده است.

وزارت خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: مسکو معتقد است که فشار بین‌ المللی بر کی یف، اقدامی مؤثر برای تضمین امنیت غذایی جهانی خواهد بود. انعقاد تفاهم‌ نامه‌ بدون ایجاد سازوکار نمی‌ تواند به حل مسائل کشتیرانی کمک کند؛ کی‌ یف همواره در حال نقض تمامی توافقات است.