بخشدار ارم: پرداخت زکات یک مسئولیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر ، گردهمایی «شکرانه زکات خرما» با حضور نخل‌داران و کشاورزان روستای رودفاریاب و دیگر روستاهای بخش ارم، حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه برازجان، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی امام جمعه موقت بوشهر و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، روحانیون معزز، اعضای شورای زکات، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، در مسجد روستای رودفاریاب برگزار شد.

بخشدار ارم سه شنبه شب در این آیین با تأکید بر جایگاه شرعی و اجتماعی زکات گفت: فصل برداشت خرما در رودفاریاب و سایر مناطق بخش ارم، تنها زمان برداشت ثمره تلاش کشاورزان نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تقسیم برکت، تقویت همدلی و ادای مسئولیت دینی و اجتماعی در برابر نیازمندان است.

سید حسین جعفری افزود: روستای رودفاریاب به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی بخش ارم، با تولید محصولاتی چون خرما، مرکبات و غلات نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. زکات تنها یک وظیفه شرعی نیست، بلکه مؤلفه‌ای اقتصادی در دین اسلام برای نجات جامعه از فقر و آسیب‌های اجتماعی و حرکت به سوی جامعه‌ای عاری از محرومیت است. پرداخت زکات موجب مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن زندگی می‌شود.

بخشدار ارم با تقدیر از پیشتازی مردمان این بخش در انجام فریضه الهی زکات اظهار کرد: در سال زراعی گذشته حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال زکات در بخش ارم جمع‌آوری و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد که بخش عمده‌ای از آن از محل فروش محصولات گندم و خرما توسط کشاورزان تأمین شده است.

وی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی را از ارکان مهم زکات دانست و از روحانیون خواست تا با تبیین احکام نورانی زکات به صورت چهره‌به‌چهره و در سخنرانی‌ها، آثار و فواید این فریضه الهی را برای عموم مردم تشریح کنند.

بخشدار ارم همچنین همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و عاملان زکات را در افزایش پرداخت زکات مؤثر خواند و گفت: برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت مردمی می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر شود.

وی در پایان از همه نخل‌داران و کشاورزان روستای رودفاریاب و سایر روستاهای بخش ارم خواست همچون گذشته سهم زکات خود را به موقع ادا کنند و ابراز امیدواری کرد این اقدام خداپسندانه، برکت را در زندگی، مال و نخلستان‌های آنان افزون کند.

انتهای پیام