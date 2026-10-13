به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سلمانی مسئول کمیته جمع‌آوری کمک‌های مردمی ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی شاهرود شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اجتماع اقتدار مردم شاهرود، از کمک ۴۷ میلیارد ریالی مردم این شهرستان به جبهه مقاومت طی ماه‌های اخیر و از زمان تشکیل «کمیته جمع‌آوری کمک‌های مردمی ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی» خبر داد.

وی با بیان اینکه مردم متدین و همیشه در صحنه شاهرود یاد و خاطره روزهای پرافتخار دفاع مقدس و جنگ هشت‌ساله را زنده کرده‌اند، افزود: شاهرود در دوران دفاع مقدس یکی از پیشگامان کمک‌رسانی به جبهه‌های حق علیه باطل بود و این فرهنگ همچنان در میان مردم شهرستان تداوم دارد.

مسئول کمیته جمع‌آوری کمک‌های مردمی ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی شاهرود با اشاره به راه‌اندازی این ستاد به همت قرارگاه جهادی شهدای شاهرود سپاه ناحیه شهرستان، اظهار کرد: این مجموعه با هدف جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی به جبهه مقاومت فعالیت می‌کند.

سلمانی با بیان اینکه این کمیته تاکنون با مشارکت مردم توانسته بخشی از اقلام مورد نیاز جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام را تأمین کند، گفت: پس از بازدید از مناطق جنوب کشور، اقلام مورد نیاز رزمندگان و مردم این مناطق شناسایی شد و در قالب ۱۳ قلم کالای ضروری تهیه و ارسال شد.

وی بسته‌های شوینده و بهداشتی، پشه‌بند، پتو، سماور، کلمن آب، کفش و لباس را از جمله اقلام جمع‌آوری‌شده و ارسال‌شده برشمرد.

مسئول کمیته جمع‌آوری کمک‌های مردمی ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی شاهرود در ادامه از ارسال محموله جدید کمک‌های مردمی به جنوب کشور خبر داد و افزود: در آخرین مرحله، اقلام مورد نیاز به ارزش ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان با مشارکت مردم شاهرود جمع‌آوری و ارسال شده است.