اعتراض یک کشور عربی به مداخلات امارات برای ایجاد آشوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد معلم فقی وزیر دفاع سومالی تاکید کرد که امارات در امور داخلی این کشور مداخله کرده و اختلافات را شعله ور می کند.

وی اضافه کرد که امارات از جریان های سیاسی مخالف دولت فدرال سومالی حمایت می کند. گروه های معارض برای تضعیف دولت سومالی و مانع تراشی در تلاش های آن از حمایت های مالی و تسلیحاتی خارجی برخوردار هستند.

فقی بیان کرد: برخی از این جریان ها به دنبال گردآوری گروه های مسلح و سلاح در داخل پایتخت سومالی هستند. دولت هرگز اجازه نخواهد داد با استفاده از زور اهداف سیاسی آنها محقق شده یا ثبات کشور متزلزل شود.

وی گفت: نیروهای دولتی یکی از این گروه های مسلح متشکل از ۲۶۰ عضو را در موگادیشو جمع آوری کردند.

وزیر دفاع سومالی پیشتر نیز به برگزاری نشست میان شخصیت های معارض این کشور در ابوظبی اشاره کرده بود.