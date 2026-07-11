لوموند فاش کرد؛ تحرکات چراغ خاموش امارات به نفع آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند فاش کرد که امارات در حال تبدیل کردن فرودگاه بربره در سومالی لند به یک پایگاه نظامی مهم راهبردی در نزدیکی تنگه باب المندب است؛ اقدامی که بخشی از همکاری امنیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

این گزارش با عنوان «امارات بی‌سروصدا در حال ساخت یک پایگاه نظامی در سومالی‌لند به نفع آمریکا و اسرائیل است» تاکید کرده است که مکان مذکور به دلیل نزدیکی به یکی از حیاتی‌ترین نقاط دریایی جهان که دریای سرخ و خلیج عدن را به هم متصل می‌کند و شریان اصلی تجارت و تأمین انرژی بین آسیا و اروپا به شمار می رود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

بندر و فرودگاه بربره از جمله مهم ترین نقاط راهبردی منطقه هستند، زیرا در نزدیکی تنگه باب المندب واقع شده‌اند که درصد قابل توجهی از تجارت جهانی از طریق آن انجام شده و محموله های نفتی از آن عبور می‌کنند.

به نوشته این روزنامه فرانسوی، همکاری امنیتی بین رژیم صهیونیستی و سومالی‌لند از طریق برگزاری دیدارها بین هیئت‌های نظامی و اطلاعاتی علاوه بر آموزش افسران سومالی‌لند در اراضی اشغالی و بازدید تیم‌های نظامی صهیونیست از تأسیسات بربره، توسعه یافته است.

لوموند اضافه کرد که امارات سال‌هاست که به طور مداوم حضور خود را در شاخ آفریقا از طریق سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌ها تقویت می‌کند.