آغاز همایش ملی کمپر و کاروان از فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی کمپر و کاروان هم‌زمان با هفته گردشگری، با حضور بیش از ۵۰ خودروی مجهز مسافرتی از سراسر کشور در شهرستان فردوس آغاز به کار کرد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد، ضمن حضور در مجموعه گردشگری آبگرم معدنی فردوس و بازدید از قنات جهانی بلده، سفر ۱۲ روزه خود در خراسان جنوبی را آغاز کردند.

این همایش با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و توسعه گردشگری ماجراجویانه و پایدار برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در طول این سفر، مسیرهای متنوعی از کویر تا کوهستان را در خراسان جنوبی طی خواهند کرد.

شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردوس، با تأکید بر اهمیت این رویداد در معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه، اظهار کرد: میزبانی از این کاروان ملی، فرصتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شرق کشور و پیوند میان سنت‌های کهن سفر با سبک‌های نوین گردشگری است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این کاروان در قالب مسیری ۱۲ روزه از شهرستان‌های فردوس، قائنات، بیرجند، سربیشه، نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه عبور می‌کند و در هر یک از این شهرستان‌ها، از تعدادی از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری بازدید خواهد کرد.