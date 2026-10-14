به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اردوی دانش‌آموزی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شده است و این اثر برای بچه‌ها به صورت نیم‌بها به اکران درمی‌آید.

مهدکودک‌ها و مدارس سراسر کشور می‌توانند برای هماهنگی اکران این انیمیشن عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» دارای پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان با سطح ۱ «توصیه و تأکید» است. این تأییدیه، «سفینه نجات» را به‌عنوان اثری مناسب برای مخاطبان کودک و نوجوان معرفی می‌کند.

این اثر با گذشت ۶ هفته از اکران هم‌اکنون در جایگاه دوم گیشه‌ هفتگی سینماها قرار دارد و با جذب نزدیک به ۴۴۵ هزار مخاطب در آستانه فروش ۴۵ میلیاردی است.

اکران «سفینه نجات» که محصول استودیوی اسکای‌فریم است، با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش «بهمن سبز» در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

ساخت تیزر هوش مصنوعی برعهده امین ملک‌زاده بوده است.