به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست بررسی سرمایه‌گذاری و همکاری با چین بیان کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف مثل فولاد و نیروگاه آغاز شده است که در ادامه آن ساخت خودرو سواری، ون و کامیونت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در زمینه‌های مختلف استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: سفیر چین سفری به استان داشت که با وی دیدار خواهیم کرد. بنده به استان های پکن، شانگ های و ... سفر داشته ام و با ظرفیت های کشور چین آشنا هستم .

وی ادامه داد: چین در سال‌های اخیر در صنایع مختلف پیشرفت چشمگیری داشته است. خوزستان نیز استانی با ظرفیت‌های قابل توجه است که برای توسعه در بخش‌های مختلف شرایط مساعدی دارد.

استاندار خوزستان گفت: شاید کمتر جایی مثل خوزستان دیده شود که در زمینه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات پتاسنیل داشته باشد.

موالی زاده با بیان اینکه خوزستان یک استان صنعتی است، عنوان کرد: در حوزه‌های مختلف صنایع از جمله فولاد، نفت، پتروشیمی و ... امکانات قابل توجهی در استان وجود دارد.

وی بیان کرد: این امکان وجود دارد که در زمینه انرژی خورشیدی با چین همکاری داشته باشیم.

استاندار خوزستان، مساحت استان را بالغ بر ۶۴ هزار کیلومتر مربع اعلام و عنوان کرد: امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف سطح استان وجود دارد که می‌توان در این زمینه گفتگوهایی داشته باشیم.

موالی زاده افزود: با روحیه کاری چینی‌ها آشنا هستیم و چنین روحیه‌ای در خوزستان نیز وجود دارد. از سرمایه‌گذاری چینی‌ها حمایت کرده و پیگیر خواهیم شد تا تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی شوند.

شرایط خوب برای سرمایه‌گذاری

کینگ‌پنگ یک سرمایه‌گذار چینی نیز در دیدار با استاندار خوزستان که با هدف سرمایه‌گذاری در استان صورت گرفت، اظهار کرد: خوزستان از شرایط خوبی برخوردار است که از جمله آن می توان به وجود بندر اشاره کرد زیرا سبب کاهش هزینه حمل و نقل می شود.

مدیر هلدینگ چینی گفت: همچنین رفت‌وآمد و حمل بار به آسانی انجام می‌شود و تنها با یک مشکل گرما در خوزستان مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: در فولاد خاوران سه فاز در دست اقدام داریم که فاز نخست در حال انجام است و درصد کمی از کار آن باقی مانده که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد، پس از آن فاز دوم آغاز می شود و برای فاز سوم نیز اگر چالش خاصی وجود نداشته باشد برنامه ریزی صورت می گیرد.

این سرمایه گذار خارجی در خصوص همکاری با خوزستان بیان کرد: قصد داریم در خوزستان کارهای بیشتری انجام دهیم که برای هر دو طرف مزیت اقتصادی به همراه دارد.

کینگ‌پنگ در خصوص تفاهم‌نامه منعقد شده با استاندار خوزستان اظهار کرد: باید چند موضوع مدنظر قرار گیرد؛ از جمله اینکه تردد در تنگه هرمز به خوبی انجام شود، مجوزهای لازم از کشور چین اخذ و خط تولید کارخانه راه‌اندازی شود. ما نمی‌خواهیم فقط حرف بزنیم و قصد داریم کاملاً عملیاتی پیش رویم.