آیپد یا تبلت سامسونگ؛ کدام بهتر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب بین آیپد و تبلت سامسونگ فقط انتخاب بین دو برند نیست؛ انتخاب بین دو فلسفه است. اپل تبلت را دستگاهی یکپارچه و صیقل‌خورده می‌خواهد و سامسونگ آن را ابزاری انعطاف‌پذیر و پرامکانات. در این راهنما با چند معیار روشن می‌توانید مدل مناسب خودتان را از بین آیپد یا تبلت سامسونگ انتخاب کنید.

آیپد بخریم یا تبلت سامسونگ؟

در پاسخ به این سؤال که آیپد بهتر است یا تبلت سامسونگ، باید بگوییم که هیچ‌کدام به طور مطلق بر دیگری برتری ندارد، اما هر کدام بر اساس قابلیت‌ها و طراحی خود برای یک نیاز خاص گزینۀ بهتری هستند:

آیپد: انتخاب کاربران آیفون و مک، طراحان دیجیتال، ویرایشگران ویدیو و کسانی که اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای تبلت می‌خواهند.

تبلت سامسونگ: انتخاب کاربران اندروید، دانشجویان نیازمند قلم همراه و کسانی که به صفحۀ AMOLED بزرگ و حالت دسکتاپ DeX علاقه دارند.

حالا که به صورت کلی متوجه شدید ایپد بهتره یا تبلت سامسونگ، اگر بودجۀ محدودی دارید، مدل‌های میان‌رده هر دو برند، مانند آیپد پایه و گلکسی تب S FE، گزینه‌های مناسبی هستند. اگر هم به دنبال نمایشگر باکیفیت‌تر و امکانات بیشتر برای طراحی یا کارهای حرفه‌ای هستید، می‌توانید برای خرید ipad air متناسب با نیاز و بودجه‌تان تصمیم بگیرید.

تفاوت آیپد و تبلت سامسونگ؛ مقایسۀ فنی

در بخش سخت‌افزار، این دو رقیب به هم نزدیک‌اند و تفاوت اصلی در نرم‌افزار و تجربۀ روزمره دیده می‌شود. در ادامه مهم‌ترین تفاوت‌های آیپد یا تبلت سامسونگ را از نگاه کاربران بررسی می‌کنیم.

سیستم‌عامل: iPadOS یا اندروید با One UI

در مقایسه تبلت سامسونگ و اپل، iPadOS بر سادگی و یکپارچگی تکیه دارد و One UI بر شخصی‌سازی و امکانات؛ اما هر دو در سال‌های اخیر قابلیت چندوظیفگی پنجره‌ای نزدیک به کامپیوتر را ارائه کرده‌اند.

iPadOS: رابط یکدست، اپلیکیشن‌های بهینه برای صفحۀ بزرگ و پیوند عمیق با آیفون و مک

One UI: شخصی‌سازی گسترده، پنجره‌های شناور و مدیریت آزاد فایل‌ها

هوش مصنوعی: Apple Intelligence در مدل‌های پشتیبانی شدۀ اپل و Gemini همراه ابزارهای Galaxy AI در تبلت اندرویدی سامسونگ

سخت‌افزار و عملکرد

تراشه‌های سری M اپل در آیپد پرو و ایر، توان نزدیک به لپ‌تاپ دارند. تراشه‌های سامسونگ هم برای بازی و چندوظیفگی سنگین کافی‌اند و تفاوت واقعی بیشتر در کارهای حرفه‌ای مثل رندر ویدیو دیده می‌شود.

آیپد پرو: تراشۀ M۵ برای ویرایش ویدیو و طراحی سه‌بعدی

گلکسی تب S۱۱: پردازندۀ سه نانومتری Dimensity ۹۴۰۰+ با عملکرد روان در چندوظیفگی

مدل‌های اقتصادی هر دو برند: توان کافی برای وب‌گردی، کلاس آنلاین و تماشای ویدیو

همچنین در مقایسه ایپد پرو با تبلت سامسونگ، آیپد پرو در رندر و ویرایش حرفه‌ای جلوتر است و گلکسی تب S۱۱ اولترا در صفحۀ بزرگ و کار با DeX پیشتاز است.

صفحه‌نمایش و کیفیت تصویر

در ردۀ بالا هر دو برند پنل OLED عرضه می‌کنند، اما تبلت سامسونگ در اندازۀ صفحه دست بازتری دارد و اپل بر یکدستی رنگ و کالیبراسیون تمرکز دارد.

آیپد پرو: پنل Tandem OLED با روشنایی بالا

گلکسی تب S۱۱ اولترا: صفحۀ ۱۴٫۶ اینچی Dynamic AMOLED ۲X با نرخ ۱۲۰ هرتز و پوشش ضدبازتاب

آیپد ایر و آیپد پایه: پنل LCD با رنگ‌های دقیق و واقع‌گرایانه

قلم، کیبورد و تجربۀ نوشتن

اگر برای انتخاب قلم تبلت سامسونگ یا آیپد شک دارید، باید بگوییم که قلم در تبلت فقط لوازم جانبی نیست؛ بلکه معیار انتخاب است. در جعبۀ تبلت‌های سری S سامسونگ S Pen وجود دارد، اما Apple Pencil جداگانه خریداری می‌شود.

S Pen: همراه جعبه، بدون نیاز به شارژ، با قابلیت‌هایی مانند Drawing Assist

Apple Pencil: تأخیر بسیار کم و سازگاری گسترده با اپلیکیشن‌های طراحی

کیبورد: Magic Keyboard اپل و Book Cover Keyboard سامسونگ

به‌روزرسانی و ماندگاری

سامسونگ برای سری Galaxy Tab S۱۱ هفت سال به‌روزرسانی اندروید و امنیتی تعهد داده است. اپل مدت مشخصی اعلام نمی‌کند، اما سابقۀ پشتیبانی طولانی از آیپدها باعث شده تا ارزش فروش مجدد آن‌ها بالاتر باشد.

اکوسیستم و اپلیکیشن‌های انحصاری

تبلت به تنهایی کامل نیست؛ در کنار گوشی، ساعت و لپ‌تاپ معنا پیدا می‌کند. بنابراین دستگاهی که با وسایل فعلی‌تان هماهنگ‌تر است، تجربۀ بهتری می‌دهد.

اپل: AirDrop ،iCloud ،Handoff و Sidecar برای هماهنگی با آیفون و مک

سامسونگ: Quick Share ،Samsung Notes و ارتباط با گوشی و ساعت گلکسی

نرم‌افزارهای انحصاری: Procreate ،Final Cut Pro و Logic Pro فقط روی آیپد و DeX فقط روی تبلت سامسونگ

آیپد یا تبلت سامسونگ برای چه کاربری بهتر است؟

مقایسۀ مشخصات وقتی ارزش دارد که به کاربرد واقعی گره بخورد. بنابراین پنج کاربرد رایج برای استفاده از این دو محصول را جداگانه مرور می‌کنیم.

دانشجو و معلم

هر دو گزینه برای یادداشت‌برداری و مطالعۀ PDF عالی‌اند و تصمیم بیشتر به قلم و بودجه برمی‌گردد.

سامسونگ: S Pen همراه جعبه و Samsung Notes

آیپد: Goodnotes و Notability با تجربۀ نوشتن روان

مدل پیشنهادی: آیپد پایه یا گلکسی تب S FE

طراح و ویرایشگر ویدیو

برای کار حرفه‌ای، اکوسیستم نرم‌افزاری آیپد برتری دارد. اگر طراحی شما با ابزارهای چندسکویی مانند Clip Studio Paint انجام می‌شود، سامسونگ هم گزینۀ جدی است.

آیپد پرو و ایر: Procreate و Final Cut Pro

گلکسی تب S۱۱ اولترا: صفحۀ بزرگ برای بوم طراحی و DeX برای کار ترکیبی

تماشای فیلم و بازی

اندازۀ صفحه و کیفیت صدا برای تماشای فیلم مهم‌تر از قدرت پردازنده است. در بازی، بهینه‌سازی نرم‌افزار نقش اصلی را دارد.

فیلم و سریال: صفحۀ بزرگ AMOLED و بلندگوهای چهارگانه در سامسونگ

بازی: عملکرد پایدار و بهینه‌سازی بیشتر در آیپد

کار اداری و چندوظیفگی

اگر تبلت قرار است بخشی از کار روزانه را از لپ‌تاپ بگیرد، قابلیت اتصال به مانیتور و کیبورد تعیین‌کننده است.

سامسونگ: حالت Extended در DeX برای چیدمان دوصفحه‌ای

آیپد: Stage Manager و پشتیبانی از نمایشگر خارجی

کودکان و خانواده

در این نیازمندی، دوام و کنترل والدین مهم‌تر از مشخصات است. همچنین مدل‌های اقتصادی انتخاب منطقی‌تری هستند.

آیپد پایه: Screen Time برای کنترل والدین

گلکسی تب آ: Samsung Kids و قیمت ملایم‌تر

۶ نکتۀ خرید آیپد و تبلت سامسونگ در ایران

بعد از اینکه بین تبلت اپل یا سامسونگ یکی را انتخاب کردید، شرایط خرید تعیین می‌کند تجربۀ شما چقدر بدون دردسر باشد. این شرایط در بازار ایران عبارتند از:

گارانتی: شرکت‌های معتبر و سازگاری ضمانت با مدل خریداری‌شده

اصالت کالا: بررسی شمارۀ سریال و مدل در سایت رسمی سازنده

حافظه: ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به بالا برای آیپد (چون حافظۀ آیپد گسترش‌پذیر نیست؛ بیشتر تبلت‌های سامسونگ اسلات microSD دارند.)

نسخۀ Wi-Fi یا سیم‌کارت: هزینۀ بیشتر و نیاز به بررسی وضعیت رجیستری در مدل‌های سیم‌کارت‌خور

لوازم جانبی: هزینۀ قلم، کیبورد و کاور در بودجۀ نهایی

قیمت روز: نوسان نرخ ارز و تفاوت قیمت بین فروشگاه‌ها

اگر اکوسیستم اپل دارید یا به اپلیکیشن‌های حرفه‌ای نیاز دارید، آیپد؛ و اگر قلم همراه، صفحۀ بزرگ و انعطاف اندروید می‌خواهید، تبلت سامسونگ انتخاب بهتری است. نکتۀ آخر اینکه عملکرد اپلیکیشن‌های اصلی کارتان را روی هر دو پلتفرم امتحان کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید.

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