  1. استانها
  2. فارس
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

بهسازی محور داراب-بندرعباس با اعتبار ۲۰۰ میلیاردی

بهسازی محور داراب-بندرعباس با اعتبار ۲۰۰ میلیاردی

شیراز- مدیرکل راهداری فارس گفت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۲۱ کیلومتر از محور داراب–بندرعباس با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری با اشاره به اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور داراب–بندرعباس اظهار کرد: این پروژه در محدوده دوراهی شهرک ولیعصر تا شهر رستاق به طول ۲۱ کیلومتر در حال اجراست.

وی ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه را از اهداف اجرای این پروژه برشمرد و افزود: بهسازی این محور ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط تردد رانندگان و مسافران داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با تأکید بر اهمیت نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی بیان کرد: اجرای پروژه‌های روکش آسفالت علاوه بر ارتقای کیفیت تردد، در کاهش استهلاک وسایل نقلیه و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای مؤثر است.

امیری با اشاره به اولویت بهسازی راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای با هدف ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سفرهای ایمن دنبال می‌شود.

کد مطلب 6978065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها