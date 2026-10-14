بهسازی محور داراب-بندرعباس با اعتبار ۲۰۰ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری با اشاره به اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور داراب–بندرعباس اظهار کرد: این پروژه در محدوده دوراهی شهرک ولیعصر تا شهر رستاق به طول ۲۱ کیلومتر در حال اجراست.

وی ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه را از اهداف اجرای این پروژه برشمرد و افزود: بهسازی این محور ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط تردد رانندگان و مسافران داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با تأکید بر اهمیت نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی بیان کرد: اجرای پروژه‌های روکش آسفالت علاوه بر ارتقای کیفیت تردد، در کاهش استهلاک وسایل نقلیه و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای مؤثر است.

امیری با اشاره به اولویت بهسازی راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای با هدف ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سفرهای ایمن دنبال می‌شود.