به گزارش خبرنگار مهر، نوسازی ناوگان تجاری کشور، به‌ویژه کامیون‌های فعال در حمل‌ونقل بین‌المللی، از جمله الزامات ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی و انطباق با استانداردهای کشورهای مقصد محسوب می‌شود. با این حال، فرایند اسقاط کامیون‌های فرسوده و الزامات مربوط به دریافت مجوز ثبت سفارش، همچنان از جمله موضوعاتی است که فعالان این حوزه خواستار بازنگری و تسهیل آن هستند.

در همین زمینه، احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از ارائه پیشنهادهایی به سازمان توسعه تجارت برای تسهیل این فرایند خبر داد و گفت: الزام متقاضیان به خرید کامیون فرسوده و ارائه گواهی اسقاط پیش از ثبت سفارش، یکی از موانع نوسازی ناوگان است که به شکل‌گیری بازار خریدوفروش کامیون‌های فرسوده منجر شده است.

ملک‌زاده با تشریح پیشنهادهای این انجمن برای تسهیل نوسازی ناوگان بین‌المللی اظهار کرد: انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران اخیراً طی مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهای خود را برای تسهیل فرایند نوسازی ناوگان ارائه کرده است.

وی افزود: بخشی از این پیشنهادها در آیین‌نامه مشوق‌های بند «پ» نیز مطرح شده، اما مسئله اصلی همچنان به سازوکار اسقاط کامیون‌های فرسوده و نحوه دریافت گواهی مربوط به آن بازمی‌گردد.

الزام خرید کامیون فرسوده؛ مانعی در مسیر نوسازی ناوگان

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به فرایند فعلی نوسازی ناوگان تصریح کرد: در شرایط موجود، متقاضی برای انجام ثبت سفارش باید ابتدا یک دستگاه کامیون قدیمی خریداری کند، آن را برای اسقاط ارائه دهد و پس از دریافت گواهی اسقاط، مراحل ثبت سفارش را پیگیری کند.

ملک‌زاده ادامه داد: این الزام موجب شده است خرید کامیون‌های دست‌دوم و فرسوده به بخشی از فرایند نوسازی تبدیل شود و در نتیجه، بازار خریدوفروش این خودروها شکل بگیرد؛ در حالی که می‌توان با اصلاح سازوکار اجرایی، مسیر نوسازی ناوگان را تسهیل کرد.

وی با تشریح پیشنهاد انجمن در این زمینه گفت: پیشنهاد ما این بود که مطابق نص صحیح قانون، امکان پرداخت ۵ درصد ارزش گمرکی یا دست‌کم دریافت گواهی مربوط به این مبلغ فراهم شود تا متقاضی بتواند در فرصت مناسب، کامیون مورد نیاز برای اسقاط را پیدا کند و پس از آن، مراحل قانونی نوسازی را انجام دهد.

در شرایط موجود، متقاضی برای انجام ثبت سفارش باید ابتدا یک دستگاه کامیون قدیمی خریداری کند، آن را برای اسقاط ارائه دهد و پس از دریافت گواهی اسقاط، مراحل ثبت سفارش را پیگیری کند؛ این الزام موجب شده است خرید کامیون‌های دست‌دوم و فرسوده به بخشی از فرایند نوسازی تبدیل شود و در نتیجه، بازار خریدوفروش این خودروها شکل بگیرد

پیشنهاد ممنوعیت فروش کامیون‌های وارداتی به مدت ۱۰ سال

ملک‌زاده با اشاره به یکی دیگر از ملاحظات مطرح‌شده درباره نوسازی ناوگان، گفت: یکی از نگرانی‌های سازمان توسعه تجارت این است که کامیون‌های وارداتی در نهایت خریدوفروش شوند و الزاماً در راستای افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل بین‌المللی مورد استفاده قرار نگیرند.

وی یادآور شد: برای رفع این نگرانی، پیشنهاد داده‌ایم فروش کامیون‌های وارداتی به مدت ۱۰ سال ممنوع شود تا زمینه استفاده از این خودروها در مسیر نوسازی ناوگان فراهم شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های نوسازی اظهار کرد: حتی اگر خریدوفروش کامیون در داخل کشور انجام شود، در نهایت نوسازی ناوگان اتفاق می‌افتد و نمی‌توان از ظرفیت موجود برای جایگزینی خودروهای فرسوده چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به تعداد کامیون‌های موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور وجود دارد. اگر فرض کنیم ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد این ناوگان نوسازی شده باشد، با توجه به اینکه این میزان نیز هنوز محقق نشده است، همچنان فرصت قابل‌توجهی برای نوسازی باقی مانده است.

ضرورت تقویت توان رقابتی کامیون‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی

ملک‌زاده با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای یک ضرورت است، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا کامیون‌های ایرانی بتوانند با قدرت بیشتری در خارج از مرزهای کشور فعالیت کنند و امکان حضور مؤثرتر در حمل‌ونقل بین‌المللی برای ناوگان کشور فراهم شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فرسودگی کامیون‌ها بر امکان تردد آنها در کشورهای دیگر اظهار کرد: قطعاً فرسودگی ناوگان می‌تواند بر تردد بین‌المللی کامیون‌ها تأثیر بگذارد؛ چراکه کشورهای مختلف برای تردد وسایل نقلیه تجاری، استانداردهای مشخصی دارند که رعایت آنها ضروری است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به الزامات کشورهای اروپایی در این زمینه افزود: کشورهای اروپایی استانداردهای خاصی برای تردد کامیون‌ها در نظر گرفته‌اند و وسایل نقلیه تجاری برای فعالیت در این کشورها باید شرایط تعیین‌شده را داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً کامیون‌هایی که در مسیرهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، استانداردهای لازم را دارند، اما با توجه به تفاوت الزامات میان کشورها، در صورت رعایت‌نشدن استانداردهای موردنظر، احتمال اعمال محدودیت برای تردد این کامیون‌ها وجود دارد.