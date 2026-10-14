به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی دینی قرآنی و مسجدی با حضور حجج اسلام علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و حمیدرضا ارباب سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت و مسئولان و معاونین این دو مجموعه در مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.

بیش از ۷۰ درصد کانون‌های مساجد، فعالیت قرآنی را اولویت نخست می‌دانند

ملانوری با اشاره به نتایج بررسی فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد کانون‌ها، فعالیت‌های قرآنی را اولویت نخست خود معرفی کرده‌اند؛ ظرفیتی که با وجود محدودیت‌های مالی و کمبود پشتیبانی در برخی مجموعه‌ها، همچنان فعال است و ضرورت برنامه‌ریزی بیشتر در حوزه قرآن و عترت را نشان می‌دهد.

وی همچنین درباره برنامه شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه کانون‌ها گفت: در قالب فراخوان، حدود هزار کانون برای مشارکت انتخاب اولیه شدند و پس از مصاحبه‌ها و بررسی‌ها، ۷۵ نفر به مراحل بعدی راه یافتند. نتایج این فرایند نیز در گزارشی مستند شده است.

برآورد نیاز ۴۵۰ هزار جلد قرآن در مناطق محروم

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت تأمین قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه برای مساجد، گفت: برآورد اولیه، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نقطه در مناطق روستایی، عشایری، حاشیه شهرها و مناطق محروم را شامل می‌شود که در صورت تأمین میانگین ۵۰ جلد قرآن برای هر نقطه، به حدود ۴۵۰ هزار جلد قرآن نیاز خواهد بود. البته این برآورد باید با بررسی‌های دقیق‌تر تکمیل شود.

وی با بیان اینکه تأمین این منابع نباید صرفاً به دستگاه‌های دولتی محدود شود، بر مشارکت خیرین، نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: در برخی مناطق، خیرین برای تأمین قرآن مورد نیاز مساجد وارد میدان شده‌اند. همچنین باید نسخه‌هایی از قرآن با ترجمه مناسب و ویژگی‌های بصری یکسان و نیز نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با ترجمه قابل استفاده برای عموم در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

ملانوری با اشاره به کمبود امکانات فرهنگی و آموزشی در برخی مناطق محروم، از جمله مناطق روستایی و مرزی، خاطرنشان کرد: در بعضی نقاط، دسترسی مردم به آموزش‌های اولیه دینی نیز با محدودیت همراه است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی فرهنگی باید بر شناخت میدانی نیازهای واقعی مردم استوار باشد.

ضعف پشتیبانی، از چالش‌های کانون‌های مساجد

وی با انتقاد از ضعف حمایت از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: در سال‌های گذشته تا حدی برند و جایگاه این کانون‌ها را از دست داده‌ایم و یکی از دلایل آن، پشتیبانی ناکافی بوده است. فعالان فرهنگی بخشی از توان و انگیزه خود را برای فعالیت در مسجد به کار می‌گیرند و نمی‌توان بدون حمایت متناسب، صرفاً با مطالبه گزارش عملکرد، انتظار تداوم همان انگیزه را داشت.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور بر بازنگری در تفاهم‌نامه‌های همکاری و تعریف تعهدات متناسب با ظرفیت‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری با دستگاه‌های دیگر باید به پشتیبانی واقعی و مستمر از کانون‌ها منجر شود.

وی همچنین خواستار تقویت پیوند فعالیت‌های مسجدی با جشنواره‌های قرآنی و هنری شد و اظهار کرد: جشنواره آیات باید بر توان هنری کانون‌های مساجد تکیه کند تا نوجوانان و جوانان بتوانند استعدادهای خود را در زمینه‌هایی همچون فیلم‌سازی، نمایشنامه‌نویسی و بازیگری پرورش دهند. اجرای نمایشنامه‌های کوتاه با مضامین دینی و انقلابی، برگرفته از نهج‌البلاغه یا خاطرات شهدا، از ظرفیت‌هایی است که می‌توان با هزینه کم در محیط مسجد به کار گرفت.

ملانوری در پایان با تأکید بر پیوند قرآن و عترت و ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و دینی، تقویت همکاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مشارکت خیرین را از راهکارهای توسعه فعالیت‌های قرآنی و ارتقای جایگاه مساجد دانست.

ارباب سلیمانی: بیانات ۱۹ مهر رهبر شهید سندی ماندگار برای کانون‌های مساجد است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت تداوم فعالیت آنها با خلاقیت، تلاش بیشتر و ارتباط نزدیک‌تر با اعضا تأکید کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره کانون‌های مساجد در ۱۹ مهر ۱۳۹۱، این سخنان را سندی ارزشمند برای تبیین مسئولیت کانون‌ها، امام جماعت و بسیج مسجد دانست و خواستار تداوم گفتمان‌سازی درباره آن شد.

ارباب سلیمانی همچنین با روایت خاطراتی از بررسی وضعیت کانون‌ها پیش از سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی گفت: گروهی برای بررسی میدانی برخی موضوعات، از جمله وضعیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، به این استان اعزام شده بودند و اطلاعات گردآوری‌شده، حتی از مناطق روستایی، پیش از سفر در اختیار ایشان قرار گرفته بود.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر پیوند دیرینه قرآن و مسجد، تلاوت قرآن و برگزاری جلسات قرآنی در مساجد را دارای آثار تربیتی دانست و بر ضرورت تقویت انس جامعه با قرآن و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی تأکید کرد.